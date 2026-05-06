Як зробити, щоб фарба на волоссі трималася довше: 5 лайфхаків

Фарбування волосся. Фото: magnific

Зберегти той самий салонний блиск і соковитий колір волосся через два-три тижні після фарбування — завдання із зірочкою. Але розчарування можна уникнути. Експертка з догляду за волоссям Марина Василенко розповіла, чому вимивається пігмент і як простими побутовими звичками продовжити життя новому кольору.

Про це розповість детальніше редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Як правильно доглядати за фарбованим волоссям

Шукаємо правильний pH

Більшість із нас купує шампунь за принципом "для об'єму", "проти лупи" або просто за приємним запахом. Для фарбованого волосся це пряма дорога до швидкого вимивання кольору.

Марина Василенко радить дивитися на рівень кислотності (pH) засобу. Наш вибір — це слабокислі шампуні з pH від 4.5 до 5.5. Вони м'яко закривають лусочки волосини, запечатуючи фарбу всередині. Якщо кутикула щільно закрита, пігменту просто важче вийти назовні під час миття.

Читайте також:

Температурний режим

Гаряча вода діє на волосся приблизно так само, як на пори шкіри — вона їх розкриває. Тільки у випадку з волоссям відкривається кутикула, і з неї моментально вимивається все дороге фарбування.

Миємо голову виключно теплою, комфортною водою.

В самому кінці, коли вже змили бальзам, сполосніть волосся прохолодною водою. Це миттєво згладить текстуру, і волосся буде блищати, як у рекламі, навіть без укладання.

Незмивний догляд — ваш головний щит

Звичайного кондиціонера, який ми змиваємо через хвилину, часто недостатньо. Фарбованому волоссю потрібен постійний захисний бар'єр.

Тут рятують незмивні креми, спреї та легкі бальзами. Вони працюють як невидима "парасолька": утримують вологу всередині, не дають волосині сохнути й ламатися, а також заважають зовнішнім факторам руйнувати колір. Бонусом ви отримуєте слухняні пасма, які набагато легше розчісувати.

Сонце — ворог кольору

Влітку ми зазвичай захищаємо шкіру SPF-кремом, але геть забуваємо про голову. Ультрафіолет буквально випалює пігмент, роблячи навіть найдорожчий шатен або рудий бляклим і "дешевим" на вигляд. Тому якщо збираєтеся на довгу прогулянку під сонцем, то не забудьте про капелюх, кепку або нанесіть спеціальний незмивний спрей із УФ-фільтрами. Це вбереже волосся від пересушування та вигорання.

Плойки

Високі температури стайлерів — це найшвидший спосіб зруйнувати красивий колір, особливо якщо ви освітлювали волосся. Блондинкам Марина Василенко взагалі наполегливо рекомендує відкласти вирівнювач подалі.

Екстремальне нагрівання миттєво випаровує залишки вологи з пористого волосся. Кутикула розкривається, волосся стає сухим, ламким і моментально втрачає свій відтінок, перетворюючись на жовтувату "солому".

Якщо без гарячого укладання не обійтися:

Зменшіть температуру на приладі до мінімуму. Ніколи не торкайтеся пасом плойкою без попереднього нанесення якісного термозахисту.

Здорове та яскраве волосся — це не про дорогі щотижневі процедури в салоні, а про щоденну рутину. Кілька змін у звичках миття та сушіння, правильний pH шампуню і ваш колір радуватиме насиченістю в рази довше.

Раніше ми писали про те, що маска з гірчицею для волосся може бути корисною, якщо враховувати деякі нюанси.

Також ми повідомляли, як повернути волоссю густоту, адже з віком воно тоншає і слабшає.