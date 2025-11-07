Мода 90-х знову в грі — як створити стильний і оригінальний образ

Cтильна дівчина. Фото: freepik

Осінь — це сезон, коли хочеться тепла, але не хочеться відмовлятися від стилю. І саме зараз на вулицях знову оживає дух 90-х — час, коли комфорт і легка недбалість були найкращими союзниками моди. Щоб створити подібний образ, достатньо кількох базових речей, які разом утворюють той самий впізнаваний вайб.

Які саме речі знадобляться, розповість Новини.LIVE.

З якими речами можна створити образ в стилі 90-х

Шкіряна куртка — основа образу



Почніть із верхнього шару. Куртка з м’якої шкіри оливкового або коричневого відтінку стане тією річчю, яка одразу задає настрій. Вона має бути трохи вільною — не надто приталеною, щоб залишати місце для багатошаровості. Це не просто верхній одяг, а точка відліку для всього луку.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Тепла сорочка в клітинку



Під куртку можна накинути фланелеву сорочку — теплу, затишну, бажано у коричнево-бежевих тонах. Якщо її поділ виступає з-під куртки — тим краще. Такий прийом створює глибину в образі і додає відчуття розслабленості. Це саме те, що потрібно для прохолодного осіннього дня.

Тепла сорочка. Фото з Instagram

Кроп-топ як контраст



Щоб лук не мав занадто об’ємний вигляд, під сорочку варто одягнути короткий топ або легку футболку. Він не лише підкреслить талію, а й додасть сучасності. Контраст між обтислим верхом і вільним низом завжди працює на користь фігури.

Кроп-топ. Фото з Instagram

Джинси-баггі



Без них 90-ті просто не відбудуться. Світло-блакитні джинси з вільним кроєм — ідеальний варіант. Вони мають невимушений вигляд, дозволяють рухатися вільно й чудово балансують верх. Така модель легко поєднується з будь-яким взуттям — від кросівок до черевиків.

Джинси-баггі. Фото з Instagram

Замшева сумка та ремінь



Додайте до образу велику сумку з м’якої замші — теракотового, шоколадного чи пісочного кольору. Вона створює теплий акцент і додає текстури. Ремінь у тон — дрібна, але важлива деталь, яка об’єднує всі відтінки в одне ціле.

Замшева сумка. Фото з Instagram

Сонцезахисні окуляри



Вузькі, прямокутні окуляри — ще одна відсилка до 90-х. Вони додають гостроти і трохи "характеру". Навіть у похмурий день такі окуляри працюють як стильний штрих.

Сонцезахисні окуляри. Фото з Instagram

Кросівки замість підборів



Усе завершує пара коричневих замшевих кросівок або ретро-кедів. Вони поєднують практичність і стиль, дозволяючи зберегти легкість руху. Це взуття має невимушений вигляд, але при цьому додає впевненості.

Кросівки. Фото з Instagram

Не потрібно прагнути ідеальної симетрії. Стиль 90-х любить свободу: розстебнута сорочка, трохи зім’ятий рукав, недбало накинута куртка. У цьому й полягає його шарм.

