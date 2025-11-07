Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Демі Мур показала, як носити головну сукню 90-х сьогодні

Демі Мур показала, як носити головну сукню 90-х сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:25
Оновлено: 10:25
Джинсова сукня з 90-х — фаворит сезону завдяки Демі Мур
Демі Мур. Фото: скриншот з відео

Скільки б нових ідей не пропонували дизайнери, справжній стиль завжди повертається до перевіреної класики. Є речі, що не просто нагадують про минулі десятиліття — вони несуть у собі настрій, енергію і дух часу. Саме таку моду ми бачимо сьогодні, коли 90-ті знову надихають подіуми й червоні доріжки.

Про це пише Elle.

Реклама
Читайте також:

Яку культову сукню з 90-х зараз носить Демі Мур

Саме Демі Мур стала тією, хто показав, як можна носити знайому джинсову сукню по-новому. На прем’єрі серіалу Landman у Лос-Анджелесі 62-річна акторка вийшла у стриманому, але виразному образі: темно-синя сукня з деніму щільно облягала фігуру, а витончені вертикальні шви створювали ілюзію ідеальних пропорцій. Без зайвого блиску — лише чисті лінії, хороший крій і впевненість у кожному русі.

Демі Мур цінує естетику 90-х в одязі
Демі Мур в джинсовій сукні. Фото: Elle

Образ завершували замшеві туфлі кольору карамелі. Цей теплий відтінок додавав м’якості строгому деніму і створював відчуття гармонії — неначе спогад про старі знімки з модних журналів 90-х, де все було просто, але зі смаком.

Історія бренду Gap теж ніби повернулася на новий виток. З приходом Зака Позена у 2024 році марка отримала друге дихання. Позен зберіг характер американського деніму, але зробив його складнішим, архітектурнішим — без втрати легкості, за яку всі й любили речі Gap.

Сьогодні ці сукні, сорочки й комбінезони знову носять зірки — не з ностальгії, а тому що в них є те, що складно підробити: щирість. Денім знову звучить по-новому — як нагадування про те, що стиль не потребує галасу, аби залишитися вічним.

Раніше ми писали про те, яка ще сукня з 60-х опинилась в трендах.

Також ми повідомляли, в яких спідницях цієї зими ви будете мати стильний вигляд.

мода знаменитості тренди сукня стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації