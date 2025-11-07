Джинсова сукня з 90-х — фаворит сезону завдяки Демі Мур

Демі Мур. Фото: скриншот з відео

Скільки б нових ідей не пропонували дизайнери, справжній стиль завжди повертається до перевіреної класики. Є речі, що не просто нагадують про минулі десятиліття — вони несуть у собі настрій, енергію і дух часу. Саме таку моду ми бачимо сьогодні, коли 90-ті знову надихають подіуми й червоні доріжки.

Яку культову сукню з 90-х зараз носить Демі Мур

Саме Демі Мур стала тією, хто показав, як можна носити знайому джинсову сукню по-новому. На прем’єрі серіалу Landman у Лос-Анджелесі 62-річна акторка вийшла у стриманому, але виразному образі: темно-синя сукня з деніму щільно облягала фігуру, а витончені вертикальні шви створювали ілюзію ідеальних пропорцій. Без зайвого блиску — лише чисті лінії, хороший крій і впевненість у кожному русі.

Демі Мур в джинсовій сукні. Фото: Elle

Образ завершували замшеві туфлі кольору карамелі. Цей теплий відтінок додавав м’якості строгому деніму і створював відчуття гармонії — неначе спогад про старі знімки з модних журналів 90-х, де все було просто, але зі смаком.

Історія бренду Gap теж ніби повернулася на новий виток. З приходом Зака Позена у 2024 році марка отримала друге дихання. Позен зберіг характер американського деніму, але зробив його складнішим, архітектурнішим — без втрати легкості, за яку всі й любили речі Gap.

Сьогодні ці сукні, сорочки й комбінезони знову носять зірки — не з ностальгії, а тому що в них є те, що складно підробити: щирість. Денім знову звучить по-новому — як нагадування про те, що стиль не потребує галасу, аби залишитися вічним.

