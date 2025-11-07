Видео
Дата публикации 7 ноября 2025 19:03
обновлено: 13:10
Мода 90-х снова в игре — как создать стильный и оригинальный образ
Стильная девушка. Фото: freepik

Осень — это сезон, когда хочется тепла, но не хочется отказываться от стиля. И именно сейчас на улицах снова оживает дух 90-х — время, когда комфорт и легкая небрежность были лучшими союзниками моды. Чтобы создать подобный образ, достаточно нескольких базовых вещей, которые вместе образуют тот самый узнаваемый вайб.

Какие именно вещи понадобятся, расскажет Новини.LIVE.

С какими вещами можно создать образ в стиле 90-х

Кожаная куртка  основа образа

Начните с верхнего слоя. Куртка из мягкой кожи оливкового или коричневого оттенка станет той вещью, которая сразу задает настроение. Она должна быть немного свободной — не слишком приталенной, чтобы оставлять место для многослойности. Это не просто верхняя одежда, а точка отсчета для всего лука.

Шкіряна куртка - база сезона
Кожаная куртка. Фото из Instagram

Теплая рубашка в клетку

Под куртку можно накинуть фланелевую рубашку — теплую, уютную, желательно в коричнево-бежевых тонах. Если ее подол выступает из-под куртки — тем лучше. Такой прием создает глубину в образе и добавляет ощущение расслабленности. Это именно то, что нужно для прохладного осеннего дня.

Тепла сорочка в клітинку додає розслабленості образу
Теплая рубашка. Фото из Instagram

Кроп-топ как контраст

Чтобы лук не выглядел слишком объемным, под рубашку стоит надеть короткий топ или легкую футболку. Он не только подчеркнет талию, но и добавит современности. Контраст между обтягивающим верхом и свободным низом всегда работает в пользу фигуры.

Кроп-топ може вписатися в будь-який образ
Кроп-топ. Фото из Instagram

Джинсы-багги

Без них 90-е просто не состоятся. Светло-голубые джинсы со свободным кроем — идеальный вариант. Они выглядят непринужденно, позволяют двигаться свободно и отлично балансируют верх. Такая модель легко сочетается с любой обувью — от кроссовок до ботинок.

Зручні та практичні джинси цього сезону
Джинсы-багги. Фото из Instagram

Замшевая сумка и ремень

Добавьте к образу большую сумку из мягкой замши — терракотового, шоколадного или песочного цвета. Она создает теплый акцент и добавляет текстуры. Ремень в тон — мелкая, но важная деталь, которая объединяет все оттенки в одно целое.

Замшева сумка ще декілька сезонів буде залишатись в тренді
Замшевая сумка. Фото из Instagram

Солнцезащитные очки

Узкие, прямоугольные очки — еще одна отсылка к 90-м. Они добавляют остроты и немного "характера". Даже в пасмурный день такие очки работают как стильный штрих.

Сонцезахисні окуляри в будь-який сезон доречні
Солнцезащитные очки. Фото из Instagram

Кроссовки вместо каблуков

Все завершает пара коричневых замшевых кроссовок или ретро-кедов. Они сочетают практичность и стиль, позволяя сохранить легкость движения. Эта обувь выглядит непринужденно, но при этом придает уверенности.

Кросівки можна підібрати під будь-яку погоду
Кроссовки. Фото из Instagram

Не стремитесь к идеальной симметрии. Стиль 90-х любит свободу: расстегнутая рубашка, немного смятый рукав, небрежно накинутая куртка. В этом и заключается его шарм.

мода тренды 90-е образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
