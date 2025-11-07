Мода 90-х снова в игре — как создать стильный и оригинальный образ

Как воссоздать стиль 90-х этой осенью — понадобится пару вещей
Осень — это сезон, когда хочется тепла, но не хочется отказываться от стиля. И именно сейчас на улицах снова оживает дух 90-х — время, когда комфорт и легкая небрежность были лучшими союзниками моды. Чтобы создать подобный образ, достаточно нескольких базовых вещей, которые вместе образуют тот самый узнаваемый вайб.
Какие именно вещи понадобятся, расскажет Новини.LIVE.
С какими вещами можно создать образ в стиле 90-х
Кожаная куртка — основа образа
Начните с верхнего слоя. Куртка из мягкой кожи оливкового или коричневого оттенка станет той вещью, которая сразу задает настроение. Она должна быть немного свободной — не слишком приталенной, чтобы оставлять место для многослойности. Это не просто верхняя одежда, а точка отсчета для всего лука.
Теплая рубашка в клетку
Под куртку можно накинуть фланелевую рубашку — теплую, уютную, желательно в коричнево-бежевых тонах. Если ее подол выступает из-под куртки — тем лучше. Такой прием создает глубину в образе и добавляет ощущение расслабленности. Это именно то, что нужно для прохладного осеннего дня.
Кроп-топ как контраст
Чтобы лук не выглядел слишком объемным, под рубашку стоит надеть короткий топ или легкую футболку. Он не только подчеркнет талию, но и добавит современности. Контраст между обтягивающим верхом и свободным низом всегда работает в пользу фигуры.
Джинсы-багги
Без них 90-е просто не состоятся. Светло-голубые джинсы со свободным кроем — идеальный вариант. Они выглядят непринужденно, позволяют двигаться свободно и отлично балансируют верх. Такая модель легко сочетается с любой обувью — от кроссовок до ботинок.
Замшевая сумка и ремень
Добавьте к образу большую сумку из мягкой замши — терракотового, шоколадного или песочного цвета. Она создает теплый акцент и добавляет текстуры. Ремень в тон — мелкая, но важная деталь, которая объединяет все оттенки в одно целое.
Солнцезащитные очки
Узкие, прямоугольные очки — еще одна отсылка к 90-м. Они добавляют остроты и немного "характера". Даже в пасмурный день такие очки работают как стильный штрих.
Кроссовки вместо каблуков
Все завершает пара коричневых замшевых кроссовок или ретро-кедов. Они сочетают практичность и стиль, позволяя сохранить легкость движения. Эта обувь выглядит непринужденно, но при этом придает уверенности.
Не стремитесь к идеальной симметрии. Стиль 90-х любит свободу: расстегнутая рубашка, немного смятый рукав, небрежно накинутая куртка. В этом и заключается его шарм.
