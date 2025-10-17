Відео
Головна Мода та краса Осіннє взуття, яке повертає моду від 60-х до 2000-х

Осіннє взуття, яке повертає моду від 60-х до 2000-х

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:45
Оновлено: 13:00
Взуття, що ніколи не виходить з моди — чоботи від 60-х
Трендові ботфорди. Фото: freepik.com

Дизайнери знову заглядають у минуле, знаходячи натхнення у модних архівах. Цього сезону особливу увагу варто приділити чоботам — вони стали справжнім хітом осені 2025 року.

Vogue Franсе радить обирати такі моделі, які залишаться актуальними ще кілька сезонів і стануть вигідною інвестицією у стиль.

Читайте також:

Які чоботи зараз у тренді

60-ті — на низькому ходу

Плоска підошва повертається. Саме такі чоботи були популярні в 60-х і знову мають сучасний вигляд. Вони зручні та підходять під будь-який casual або базовий гардероб.

Найпопулярніша модель чобіт цієї осені
Чоботи на низькій підошві. Фото з Instagram

70-ті — вузькі чоботи

Чоботи з міні-підборами та вузьким профілем стали символом мінімалізму. Вони чудово підкреслять монохромні образи і додають елегантності навіть найпростішому луці.

Вузьким чоботам залишилось місце в гардеробі
Вузькі чоботи. Фото з Instagram

80-ті — ботфорти

Драматичні чоботи до стегна, які свого часу популяризувала Мадонна, знову на подіумах. Цьогоріч їх пропонує Стелла Маккартні — ідеальний варіант для тих, хто любить сміливі акценти у гардеробі.

Ботфорди потрохи повертаються в тренди
Ботфорди. Фото з Instagram

90-ті — квадратний носок

Чоботи з квадратним носком, які починали свій шлях у 90-х, тепер знову повертаються. Вони будуть мати вдалий вигляд з пальтами, сукнями та джинсами, додаючи образу сучасного шарму.

Квадратний носок з 90-х знову повертається
Чоботи з квадратним носком. Фото з Instagram

2000-ні — вестерн

Ковбойські чоботи знову у моді — з підборами і без. Це універсальна класика, яка вдало доповнить як джинси, так і плаття.

Ковбойські чоботи - це універсальна класика
Ковбойські чоботи. Фото з Instagram

Стилістка Юліко у своєму Instagram зазначила, що саме чоботи цього сезону — must-have. Високі моделі до коліна на підборах роблять образ елегантним і статусним. Їх можна поєднувати і з сукнями, і з джинсами, і навіть з мініспідницями.

Раніше ми писали про те, що на зиму сміливо можна обрати кросівки, якщо враховувати деякі нюанси при покупці.

Також ми повідомляли, які стильні і оригінальні чоботи вже носить Анна Саліванчук цієї осені.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
