Як одягаються зірки цієї осені — найкращі образи цього листопада

Натхнення від зірок — модні образи, які варто приміряти восени
Осінь уже добігає кінця, і зовсім скоро ранки стануть по-справжньому морозними. Але листопад ще не привід ховати стиль під пуховиком. Це той період, коли можна поєднувати улюблені речі, створювати шаруваті образи й додавати більше кольору у сірі дні. Попереду ще кілька тижнів, щоб "вигуляти" осінній гардероб, тож саме час надихнутися новими ідеями.
В Cosmopolitan зібрали декілька образів від fashion-інфлюенсерів, які допоможуть урізноманітнити ваші будні і зробити кожен вихід із дому трошки святом.
Оригінальні образи на кінець осені
Лук у зелених тонах
Цього сезону зелений справжній фаворит. Від глибокого оливкового до ніжного шавлієвого — ці відтінки мають дорогий і спокійний вигляд водночас. Додайте до них пальто в базовому кольорі та класичні брюки і вийде образ, у якому хочеться ходити щодня. Землистий зелений гарно поєднується і з бежем, і з сірим, і навіть із насиченим бордо.
Осінні фактури
Наймодніші поєднання зараз — це гра текстур. Вельвет, екохутро, трикотаж, замша. Вони створюють відчуття тепла ще до того, як ви вдягнете пальто. Спробуйте міксувати вельветові штани з короткою дублянкою чи хутряною жилеткою. Це не лише стильно, а й зручно, коли за вікном холодно, а не хочеться втрачати відчуття затишку.
Шкіра у поєднанні з денімом
Шкіряні речі знову на піку популярності. У цьому є щось елегантне й водночас зухвале. Пальто зі шкіри або рукавички з неї — справжній маст-хев сезону. Якщо додати до них джинси й масивні черевики, отримаєте той самий збалансований образ між класикою та міським драйвом.
Верхній одяг
Парка — один із головних хітів осені. Її люблять за зручність і практичність. Вона не вимагає складних комбінацій: просто вдягніть улюблені джинси, базовий светр і зручне взуття. Це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум ефекту.
Образ із теплою сукнею
Тепла сукня — недооцінений герой холодного сезону. Вона дозволяє мати жіночний вигляд, навіть коли за вікном холодний вітер. Вибирайте моделі міді чи максі довжини з вовни або трикотажу, додайте високі чоботи — вийде готовий образ і для офісу, і для вихідних прогулянок.
Светр і пальто — класика, що завжди працює
Якщо не знаєте, що вдягнути, — цей дует завжди рятує. Светр із візерунком арґайл або просто об’ємний однотонний плюс пальто прямого крою — формула, яка не підводить. Вона водночас затишна і стильна. А якщо хочеться трохи експерименту, то доповніть образ яскравим шарфом чи сумкою контрастного кольору.
Листопад не обов’язково має бути похмурим. Інколи достатньо нового светра чи вдало підібраного пальта, щоб змінити настрій на день. І поки ще не зима, саме час надихнутися й спробувати щось нове — можливо, цей місяць стане наймоднішим у вашому році.
