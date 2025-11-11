Відео
Україна
Відео

Натхнення від зірок — модні образи, які варто приміряти восени

Натхнення від зірок — модні образи, які варто приміряти восени

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:04
Оновлено: 18:23
Як одягаються зірки цієї осені — найкращі образи цього листопада
Стильна дівчина восени. Фото: freepik

Осінь уже добігає кінця, і зовсім скоро ранки стануть по-справжньому морозними. Але листопад ще не привід ховати стиль під пуховиком. Це той період, коли можна поєднувати улюблені речі, створювати шаруваті образи й додавати більше кольору у сірі дні. Попереду ще кілька тижнів, щоб "вигуляти" осінній гардероб, тож саме час надихнутися новими ідеями.

В Cosmopolitan зібрали декілька образів від fashion-інфлюенсерів, які допоможуть урізноманітнити ваші будні і зробити кожен вихід із дому трошки святом.

Оригінальні образи на кінець осені

Лук у зелених тонах

Цього сезону зелений справжній фаворит. Від глибокого оливкового до ніжного шавлієвого — ці відтінки мають дорогий і спокійний вигляд водночас. Додайте до них пальто в базовому кольорі та класичні брюки і вийде образ, у якому хочеться ходити щодня. Землистий зелений гарно поєднується і з бежем, і з сірим, і навіть із насиченим бордо.

Оливковий колір цього сезону додасть родзинки у образи
Образ в оливковому кольорі. Фото з Instagram

Осінні фактури

Наймодніші поєднання зараз — це гра текстур. Вельвет, екохутро, трикотаж, замша. Вони створюють відчуття тепла ще до того, як ви вдягнете пальто. Спробуйте міксувати вельветові штани з короткою дублянкою чи хутряною жилеткою. Це не лише стильно, а й зручно, коли за вікном холодно, а не хочеться втрачати відчуття затишку.

Стилісти радять гратися з фактурами цього сезону
Оригінальний образ на осінь. Фото з Instagram

Шкіра у поєднанні з денімом

Шкіряні речі знову на піку популярності. У цьому є щось елегантне й водночас зухвале. Пальто зі шкіри або рукавички з неї — справжній маст-хев сезону. Якщо додати до них джинси й масивні черевики, отримаєте той самий збалансований образ між класикою та міським драйвом.

Шкіряна річ має бути в усіх
Шкіряний тренч. Фото з Instagram

Верхній одяг

Парка — один із головних хітів осені. Її люблять за зручність і практичність. Вона не вимагає складних комбінацій: просто вдягніть улюблені джинси, базовий светр і зручне взуття. Це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум ефекту.

Парка для тих, хто цінує комфорт
Парка. Фото з Instagram

Образ із теплою сукнею

Тепла сукня — недооцінений герой холодного сезону. Вона дозволяє мати жіночний вигляд, навіть коли за вікном холодний вітер. Вибирайте моделі міді чи максі довжини з вовни або трикотажу, додайте високі чоботи — вийде готовий образ і для офісу, і для вихідних прогулянок.

Навіть взимку сукня буде доречною
Тепла сукня. Фото з Instagram

Светр і пальто — класика, що завжди працює

Якщо не знаєте, що вдягнути, — цей дует завжди рятує. Светр із візерунком арґайл або просто об’ємний однотонний плюс пальто прямого крою — формула, яка не підводить. Вона водночас затишна і стильна. А якщо хочеться трохи експерименту, то доповніть образ яскравим шарфом чи сумкою контрастного кольору.

Светр із візерунком арґайл
Светр з візерунком арґайл. Фото з Instagram

Листопад не обов’язково має бути похмурим. Інколи достатньо нового светра чи вдало підібраного пальта, щоб змінити настрій на день. І поки ще не зима, саме час надихнутися й спробувати щось нове — можливо, цей місяць стане наймоднішим у вашому році.

мода тренди краса образ стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
