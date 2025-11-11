Відео
Культовий стиль Леонардо Ді Капріо — як це було у 90-х

Культовий стиль Леонардо Ді Капріо — як це було у 90-х

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 09:43
Оновлено: 08:31
Мода 90-х очима Леонардо Ді Капріо — як він одягався тоді
Молодий Леонардо Ді Капріо. Фото: Rose Hartman/Archive. Getty Images

Майже усім відомий 51-річний Леонардо Ді Капріо в 1990-х — це не просто актор, а культурне явище. Він був уособленням тієї самої молодої дикої енергії, яку тоді намагалися зловити всі: режисери, фотографи, дизайнери. Його стиль здавався простим, але насправді у ньому було багато продуманості. Cьогодні, 11 листопада, у його день народження ми вирішили згадати про деякі його культові образи.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Культовий стиль Леонардо Ді Капріо

На червоній доріжці в 90-х Лео часто з’являвся у класичних костюмах, але завжди з якоюсь власною нотою — міг розстебнути кілька ґудзиків, додати шкіряний ремінь з масивною пряжкою або взяти піджак на розмір більший. У цьому відчувалась його природна невимушеність: він не грав роль, а залишався собою.

Молодий Ді Капріо мав бездоганний стиль в 90-х
Лео в костюмі. Фото:  SGranitz/WireImage.Getty Images

У повсякденному житті його можна було побачити у вільних джинсах, фланелевих сорочках, бейсболках і товстих светрах — такий собі легкий образ, який вийшов з дому просто за кавою, але має такий вигляд, ніби щойно знявся для Calvin Klein. Він любив текстури — денім, замшу, трикотаж, шкіру. Часто комбінував їх, створюючи відчуття, що в цьому хаосі є якась внутрішня логіка.

Стильні речі з 90-х, що актуальні і зараз
Актор в стильному светрі. Фото: Ron Davis/Getty Images

Його стиль був дзеркалом часу — трохи гранж, трохи винтаж, трохи гламур Голлівуду. І водночас у ньому була щирість. Лео не прагнув мати ідеальний вигляд, і саме це зробило його ідеалом для цілого покоління.

Культовий стиль Леонардо Ді Капріо — як це було у 90-х - фото 3
Стильний образ актора з 90-х. Фото: Barry King/WireImage.Getty Images

Його образи 90-х сьогодні сприймаються як натхнення для тих, хто цінує справжність і харизму більше, ніж бренди й тренди.

Автор:
Юлія Хівренко
Автор:
Юлія Хівренко
