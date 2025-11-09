Взуття під пуховик — стильні та зручні варіанти на кожен день

Дівчина в пуховику та черевиках. Фото: Freepik

Пуховик — незамінний верхній одяг в холодну пору року. Він ідеально підійде на кожен день й хочеться підібрати взуття під нього, аби воно було так само універсальним. Стилісти зазначають, що є три моделі, які пасуватимуть до пуховика та будуть не лише стильними, а й зручними.

З яким взуттям носити пуховик

Черевики

Найуніверсальнішим взуттям на холодну пору року є черевики. Вони можуть бути різних варіантів: челсі, на грубій підошві, зі шнурівкою тощо. Для того, аби образ мав гармонійний вигляд, взуття має заходити під штани або поділ пуховика. В іншому випадку, лук може візуально вкоротити зріст та навіть додати зайвих кілограмів. При цьому навіть з укороченими варіантами верхнього одягу таке взуття комбінується гармонійно.

Стильний образ з пуховиком та черевиками. Фото: Instagram

Уггі

Зиму неможливо уявити без уггі. До того ж таке взуття ідеально поєднується з пуховиком. Цього сезону на піку популярності будуть укорочені моделі, тож стилісти радять звернути увагу саме на них. Однак варто також враховувати, що уггі не дуже практичні. Вони підійдуть лише для морозної зими та низької вологості.

Образ з уггі та пуховиком. Фото: Instagram

Кросівки

Ще один варіант на зиму — комбінація пуховика та кросівок. Можна обрати утеплені варіанти, вони будуть більш комфортними. Такі моделі підійдуть тим, хто цінує спортивний стиль і зручність. Кросівки вже давно вийшли за рамки взуття, що призначене лише для спорту, тож їх можна взувати як під повсякденні образи, так й комбінувати з луками для особливих нагод. Класичні чи вечірні аутфіти з кросівками мають незвичний, дещо зухвалий та креативний вигляд.

Образ з пуховиком та кросівками. Фото: Instagram

Пуховик можна поєднувати практично з будь-яким взуттям. До нього ідеально пасуватимуть як прості черевики без платформи, так й кросівки чи елегантні чоботи на каблуку. Все залежить від того, який образ ви хочете створити: простий та зручний чи елегантний й витончений.

