Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Вдохновение от звезд — модные образы, что стоит примерить осенью

Вдохновение от звезд — модные образы, что стоит примерить осенью

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 18:04
обновлено: 18:23
Как одеваются звезды этой осенью — лучшие образы этого ноября
Стильная девушка осенью. Фото: freepik

Осень уже подходит к концу, и совсем скоро утренники станут по-настоящему морозными. Но ноябрь еще не повод прятать стиль под пуховиком. Это тот период, когда можно сочетать любимые вещи, создавать слоистые образы и добавлять больше цвета в серые дни. Впереди еще несколько недель, чтобы "выгулять" осенний гардероб, так что самое время вдохновиться новыми идеями.

В Cosmopolitan собрали несколько образов от fashion-инфлюенсеров, которые помогут разнообразить ваши будни и сделать каждый выход из дома немножко праздником.

Реклама
Читайте также:

Оригинальные образы на конец осени

Лук в зеленых тонах

В этом сезоне зеленый настоящий фаворит. От глубокого оливкового до нежного шалфейного — эти оттенки выглядят дорого и спокойно одновременно. Добавьте к ним пальто в базовом цвете и классические брюки и получится образ, в котором хочется ходить каждый день. Землистый зеленый хорошо сочетается и с бежем, и с серым, и даже с насыщенным бордо.

Оливковий колір цього сезону додасть родзинки у образи
Образ в оливковом цвете. Фото из Instagram

Осенние фактуры в осеннем цвете

Самые модные сочетания сейчас — это игра текстур. Вельвет, экомех, трикотаж, замша. Они создают ощущение тепла еще до того, как вы наденете пальто. Попробуйте миксовать вельветовые брюки с короткой дубленкой или меховой жилеткой. Это не только стильно, но и удобно, когда за окном холодно, а не хочется терять ощущение уюта.

Стилісти радять гратися з фактурами цього сезону
Оригинальный образ на осень. Фото из Instagram

Кожа в сочетании с денимом

Кожаные вещи снова на пике популярности. В этом есть что-то элегантное и одновременно дерзкое. Пальто из кожи или перчатки из нее — настоящий маст-хэв сезона. Если добавить к ним джинсы и массивные ботинки, получите тот самый сбалансированный образ между классикой и городским драйвом.

Шкіряна річ має бути в усіх
Кожаный тренч. Фото из Instagram

Верхняя одежда

Парка — один из главных хитов осени. Ее любят за удобство и практичность. Она не требует сложных комбинаций: просто наденьте любимые джинсы, базовый свитер и удобную обувь. Это тот случай, когда минимум усилий дает максимум эффекта.

Парка для тих, хто цінує комфорт
Парка. Фото из Instagram

Образ с теплым платьем

Теплое платье — недооцененный герой холодного сезона. Оно позволяет выглядеть женственно, даже когда за окном холодный ветер. Выбирайте модели миди или макси длины из шерсти или трикотажа, добавьте высокие сапоги — получится готовый образ и для офиса, и для выходных прогулок.

Навіть взимку сукня буде доречною
Теплое платье. Фото из Instagram

Свитер и пальто — классика, которая всегда работает

Если не знаете, что надеть, — этот дуэт всегда спасает. Свитер с узором аргайл или просто объемный однотонный плюс пальто прямого кроя — формула, которая не подводит. Она одновременно уютная и стильная. А если хочется немного эксперимента, то дополните образ ярким шарфом или сумкой контрастного цвета.

Светр із візерунком арґайл
Свитер с узором аргайл. Фото из Instagram

Ноябрь не обязательно должен быть мрачным. Иногда достаточно нового свитера или удачно подобранного пальто, чтобы изменить настроение на день. И пока еще не зима, самое время вдохновиться и попробовать что-то новое — возможно, этот месяц станет самым модным в вашем году.

Ранее мы писали о том, как известный актер Леонардо Ди Каприо одевался в 90-х.

Также мы сообщали о серии осенних образов, что показала фанатам телеведущая Маша Ефросинина.

мода тренды красота образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации