Как одеваются звезды этой осенью — лучшие образы этого ноября

Стильная девушка осенью. Фото: freepik

Осень уже подходит к концу, и совсем скоро утренники станут по-настоящему морозными. Но ноябрь еще не повод прятать стиль под пуховиком. Это тот период, когда можно сочетать любимые вещи, создавать слоистые образы и добавлять больше цвета в серые дни. Впереди еще несколько недель, чтобы "выгулять" осенний гардероб, так что самое время вдохновиться новыми идеями.

В Cosmopolitan собрали несколько образов от fashion-инфлюенсеров, которые помогут разнообразить ваши будни и сделать каждый выход из дома немножко праздником.

Реклама

Читайте также:

Оригинальные образы на конец осени

Лук в зеленых тонах

В этом сезоне зеленый настоящий фаворит. От глубокого оливкового до нежного шалфейного — эти оттенки выглядят дорого и спокойно одновременно. Добавьте к ним пальто в базовом цвете и классические брюки и получится образ, в котором хочется ходить каждый день. Землистый зеленый хорошо сочетается и с бежем, и с серым, и даже с насыщенным бордо.

Образ в оливковом цвете. Фото из Instagram

Осенние фактуры в осеннем цвете

Самые модные сочетания сейчас — это игра текстур. Вельвет, экомех, трикотаж, замша. Они создают ощущение тепла еще до того, как вы наденете пальто. Попробуйте миксовать вельветовые брюки с короткой дубленкой или меховой жилеткой. Это не только стильно, но и удобно, когда за окном холодно, а не хочется терять ощущение уюта.

Оригинальный образ на осень. Фото из Instagram

Кожа в сочетании с денимом

Кожаные вещи снова на пике популярности. В этом есть что-то элегантное и одновременно дерзкое. Пальто из кожи или перчатки из нее — настоящий маст-хэв сезона. Если добавить к ним джинсы и массивные ботинки, получите тот самый сбалансированный образ между классикой и городским драйвом.

Кожаный тренч. Фото из Instagram

Верхняя одежда

Парка — один из главных хитов осени. Ее любят за удобство и практичность. Она не требует сложных комбинаций: просто наденьте любимые джинсы, базовый свитер и удобную обувь. Это тот случай, когда минимум усилий дает максимум эффекта.

Парка. Фото из Instagram

Образ с теплым платьем

Теплое платье — недооцененный герой холодного сезона. Оно позволяет выглядеть женственно, даже когда за окном холодный ветер. Выбирайте модели миди или макси длины из шерсти или трикотажа, добавьте высокие сапоги — получится готовый образ и для офиса, и для выходных прогулок.

Теплое платье. Фото из Instagram

Свитер и пальто — классика, которая всегда работает

Если не знаете, что надеть, — этот дуэт всегда спасает. Свитер с узором аргайл или просто объемный однотонный плюс пальто прямого кроя — формула, которая не подводит. Она одновременно уютная и стильная. А если хочется немного эксперимента, то дополните образ ярким шарфом или сумкой контрастного цвета.

Свитер с узором аргайл. Фото из Instagram

Ноябрь не обязательно должен быть мрачным. Иногда достаточно нового свитера или удачно подобранного пальто, чтобы изменить настроение на день. И пока еще не зима, самое время вдохновиться и попробовать что-то новое — возможно, этот месяц станет самым модным в вашем году.

Ранее мы писали о том, как известный актер Леонардо Ди Каприо одевался в 90-х.

Также мы сообщали о серии осенних образов, что показала фанатам телеведущая Маша Ефросинина.