Как одеваются звезды этой осенью — лучшие образы этого ноября

Вдохновение от звезд — модные образы, что стоит примерить осенью
Осень уже подходит к концу, и совсем скоро утренники станут по-настоящему морозными. Но ноябрь еще не повод прятать стиль под пуховиком. Это тот период, когда можно сочетать любимые вещи, создавать слоистые образы и добавлять больше цвета в серые дни. Впереди еще несколько недель, чтобы "выгулять" осенний гардероб, так что самое время вдохновиться новыми идеями.
В Cosmopolitan собрали несколько образов от fashion-инфлюенсеров, которые помогут разнообразить ваши будни и сделать каждый выход из дома немножко праздником.
Оригинальные образы на конец осени
Лук в зеленых тонах
В этом сезоне зеленый настоящий фаворит. От глубокого оливкового до нежного шалфейного — эти оттенки выглядят дорого и спокойно одновременно. Добавьте к ним пальто в базовом цвете и классические брюки и получится образ, в котором хочется ходить каждый день. Землистый зеленый хорошо сочетается и с бежем, и с серым, и даже с насыщенным бордо.
Осенние фактуры в осеннем цвете
Самые модные сочетания сейчас — это игра текстур. Вельвет, экомех, трикотаж, замша. Они создают ощущение тепла еще до того, как вы наденете пальто. Попробуйте миксовать вельветовые брюки с короткой дубленкой или меховой жилеткой. Это не только стильно, но и удобно, когда за окном холодно, а не хочется терять ощущение уюта.
Кожа в сочетании с денимом
Кожаные вещи снова на пике популярности. В этом есть что-то элегантное и одновременно дерзкое. Пальто из кожи или перчатки из нее — настоящий маст-хэв сезона. Если добавить к ним джинсы и массивные ботинки, получите тот самый сбалансированный образ между классикой и городским драйвом.
Верхняя одежда
Парка — один из главных хитов осени. Ее любят за удобство и практичность. Она не требует сложных комбинаций: просто наденьте любимые джинсы, базовый свитер и удобную обувь. Это тот случай, когда минимум усилий дает максимум эффекта.
Образ с теплым платьем
Теплое платье — недооцененный герой холодного сезона. Оно позволяет выглядеть женственно, даже когда за окном холодный ветер. Выбирайте модели миди или макси длины из шерсти или трикотажа, добавьте высокие сапоги — получится готовый образ и для офиса, и для выходных прогулок.
Свитер и пальто — классика, которая всегда работает
Если не знаете, что надеть, — этот дуэт всегда спасает. Свитер с узором аргайл или просто объемный однотонный плюс пальто прямого кроя — формула, которая не подводит. Она одновременно уютная и стильная. А если хочется немного эксперимента, то дополните образ ярким шарфом или сумкой контрастного цвета.
Ноябрь не обязательно должен быть мрачным. Иногда достаточно нового свитера или удачно подобранного пальто, чтобы изменить настроение на день. И пока еще не зима, самое время вдохновиться и попробовать что-то новое — возможно, этот месяц станет самым модным в вашем году.
Ранее мы писали о том, как известный актер Леонардо Ди Каприо одевался в 90-х.
Также мы сообщали о серии осенних образов, что показала фанатам телеведущая Маша Ефросинина.
Читайте Новини.LIVE!