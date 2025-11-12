Відео
Україна
Новини
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Мода та краса Ознаки якісної сумки — як відрізнити люкс від масмаркету

Ознаки якісної сумки — як відрізнити люкс від масмаркету

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:35
Оновлено: 10:19
Ознаки елегантності — як зрозуміти, що сумка має люксовий вигляд
Дівчина з модною сумкою. Фото: freepik

На шопінгу легко втратити голову — особливо коли навколо стільки гарних речей. Іноді здається, що саме зараз потрібно купити ось цю сумку, бо вона "точно має дорогий вигляд". Але часто саме дрібниці видають її справжню ціну. Тому, щоб не шкодувати потім, варто знати кілька простих правил — шість, якщо бути точними.

Про це пише Ukr.Media.

Який вигляд має справді дорога сумка

Менше блиску — більше стилю

Сумка з великою кількістю декору рідко має елегантний вигляд. Камінці, блискітки, логотипи на півсумки — усе це здешевлює образ. Краще обрати лаконічну модель без яскравих написів. Нехай увагу привертає не декор, а сама форма чи гарна фактура матеріалу.

Гарна фурнітура

Іноді достатньо глянути на блискавку чи застібку, щоб зрозуміти — річ дешева. Надто яскравий блиск, подряпини чи легкий метал видають слабку якість. Спробуйте відчути вагу фурнітури — вона має бути приємно важкою, а замки відкриватись плавно. Такі деталі створюють враження дорогого аксесуару навіть тоді, коли він бюджетний.

Які деталі в сумці створюють враження дорого аксесуару
Стильна сумка. Фото: freepik

Проста форма

Сумки правильної геометричної форми — прямокутні, трапецієподібні, витягнуті — ніколи не втрачають актуальності. Вони мають акуратний, лаконічний й водночас стильний вигляд. А от незвичні або химерні форми часто додають сумці зайвої "дешевизни".

Шви й підкладка

Якщо хочете, щоб сумка мала якісний вигляд, подивіться всередину. Акуратні шви, рівні стібки без ниток, що стирчать, — це вже добрий знак. Підкладка також має значення: приємна на дотик тканина, щільно вшита, без складок і шелесту. Навіть найдорожча модель втратить вигляд, якщо всередині все зроблено абияк.

Яку сумку краще обрати в 2026
Шкіряна сумка. Фото: freepik

Матова фактура

Сумки з надмірним блиском рідко мають дорогий вигляд, якщо тільки це не справжня лакова шкіра високої якості. Матова текстура — навпаки, додає благородства. Шкіра, замша чи щільний текстиль у спокійному виконанні завжди мають солідний вигляд, навіть якщо коштують небагато.

Вибирайте спокійні кольори

Нейтральні відтінки — чорний, бежевий, сірий, темно-зелений чи винний — завжди працюють на вас. Вони пасують до всього і створюють відчуття вишуканості. А от яскраві неонові кольори, навіть якщо зараз у тренді, можуть миттєво зіпсувати враження.

Раніше ми писали про те, що анти-бохо сумку все частіше можна побачити в образах модниць цього сезону.

Також ми повідомляли, яка сумка має стати головним трендом 2026, тому варто придивитися до неї вже зараз.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
