Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Нова класика — яка анти-бохо сумка підкорює світ моди

Нова класика — яка анти-бохо сумка підкорює світ моди

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 18:06
Оновлено: 14:30
Сумка, що замінила бохо — новий хіт серед знаменитостей
Сумка. Фото: freepik

У моді завжди існує маятник — то все міні, то раптом знову максі. Колись світ захопила лихоманка на крихітні сумочки, у які ледве влазив телефон. Jacquemus тоді зробив зі свого Le Chiquito справжній символ часу. Але життя довело, що зручно — це коли все потрібне з тобою. І тепер великі сумки повертають собі владу.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Яка сумка зараз в моді

Серед них — Gucci Giglio Tote, модель, яка не просто про місткість, а про настрій. Вона схожа на ту саму чарівну сумку Мері Поппінс — туди можна покласти все: ноутбук, книгу, косметику, запас енергії на день і навіть пару балеток на випадок, якщо підбори здадуться. Giglio — це про свободу руху, впевненість і зухвалу відмову обмежувати себе.

Елегантна сумка, що вмістить все необхідне
Gucci Giglio Tote. Фото з Instagram

Дизайнери Gucci влучили в нерв сучасної моди. Велика форма, м’яка шкіра, виразний логотип — усе працює на одне: справжній комфорт без компромісів.

Дизайнери Gucci представили сумки на роки
Дизайнери Gucci здивували сумкою. Фото з Instagram 

Не дивно, що С’юкі Вотергаус, Дакота Джонсон та Емілі Ратаковскі носять її так, ніби це продовження їхнього способу життя. Для когось вона — дорожня сумка, для когось — міський шопер чи навіть пляжний аксесуар. 

Giglio нагадує старі фото, де Джейн Біркін ішла з напіввідкритою Birkin, а Кейт Мосс носила на пляж Hermès Kelly, наповнену піском. У цих деталях відчувається справжня мода: коли річ живе разом із тобою.

Сьогодні Gucci Giglio Large Tote — це не просто аксесуар, а маленька декларація незалежності. Вона створена для тих, хто не грає за чужими правилами, цінує стиль, але не забуває про життя поза глянцем.

Раніше ми писали про те, яку яскраву сумку на 2026 рік варто розглянути для покупки вже зараз. 

Також ми повідомляли, які моделі сумок задають тренди цього сезону.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації