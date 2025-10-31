Сумка, що замінила бохо — новий хіт серед знаменитостей

Сумка. Фото: freepik

У моді завжди існує маятник — то все міні, то раптом знову максі. Колись світ захопила лихоманка на крихітні сумочки, у які ледве влазив телефон. Jacquemus тоді зробив зі свого Le Chiquito справжній символ часу. Але життя довело, що зручно — це коли все потрібне з тобою. І тепер великі сумки повертають собі владу.

Яка сумка зараз в моді

Серед них — Gucci Giglio Tote, модель, яка не просто про місткість, а про настрій. Вона схожа на ту саму чарівну сумку Мері Поппінс — туди можна покласти все: ноутбук, книгу, косметику, запас енергії на день і навіть пару балеток на випадок, якщо підбори здадуться. Giglio — це про свободу руху, впевненість і зухвалу відмову обмежувати себе.

Дизайнери Gucci влучили в нерв сучасної моди. Велика форма, м’яка шкіра, виразний логотип — усе працює на одне: справжній комфорт без компромісів.

Не дивно, що С’юкі Вотергаус, Дакота Джонсон та Емілі Ратаковскі носять її так, ніби це продовження їхнього способу життя. Для когось вона — дорожня сумка, для когось — міський шопер чи навіть пляжний аксесуар.

Giglio нагадує старі фото, де Джейн Біркін ішла з напіввідкритою Birkin, а Кейт Мосс носила на пляж Hermès Kelly, наповнену піском. У цих деталях відчувається справжня мода: коли річ живе разом із тобою.

Сьогодні Gucci Giglio Large Tote — це не просто аксесуар, а маленька декларація незалежності. Вона створена для тих, хто не грає за чужими правилами, цінує стиль, але не забуває про життя поза глянцем.

