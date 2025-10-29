Відео
Сумка, яку варто купити вже зараз — головний тренд 2026 року

Дата публікації: 29 жовтня 2025 19:10
Оновлено: 14:11
Найактуальніша сумка сезону — тренд 2026 року вже тут
Помаранчева сумка. Фото: freepik

У 2025-му мода нарешті навчилася не обирати між базовим і яскравим. Коричневий, теплий і глибокий, став головним кольором сезону, але разом із ним з’явилося бажання трохи вийти за межі комфорту. Тому у весняно-літніх колекціях 2026 року дизайнери запропонували сміливе рішення — помаранчеву сумку як головний акцент образу.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Який колір сумки буде в тренді 2026 року

Ferragamo показали, що цей колір може бути різним: від насиченого морквяного до м’якого відтінку апельсина. Такі сумки пропонують носити щодня — із кремовими чи світло-бежевими речами, або ж поєднувати з жовтим, якщо хочеться більшої енергії в образі. Akris пішли ще далі й довели, що total look із кількох відтінків помаранчевого має не перевантажений, а навпаки дуже органічний вигляд.

Помаранчева сумка може стати ідеальним акцентом сезону
Ferragamo. Фото: Vogue

У Hermès традиційний замок їхнього фірмового кольору став майже коштовністю, а №21 зробили м’яку сумку через плече з коротким ремінцем. У Carolina Herrera помаранчеві сумки з торочками з’явилися поруч із вишитими жакетами, створюючи святковий ефект навіть у повсякденному одязі.

Колір сумки, що неочікувано став хітом
Carolina Herrera. Фото: Vogue

Lacoste обрали більш світлий, мандариновий відтінок і довели, що навіть спортивний стиль може бути витонченим. У MM6 Maison Margiela помаранчевий став тихим акцентом під світло-зеленим костюмом — наче тепле світло серед ранкової прохолоди.

Витончена сумка для різних образів
Lacoste. Фото: Vogue

Попри свою літню енергію, цей колір насправді належить осені. У вуличних образах його все частіше поєднують із денімом, трикотажем і пальтами кольору кави з молоком. Іноді це невелика сумка, яка просто додає яскраву ноту, а іноді головна деталь, від якої залежить увесь настрій на день.

Раніше ми писали про те, якою сумкою з діамантами здивувала дружина відомого мільярдера. 

Також ми повідомляли, що поясна сумка зараз набуває популярності.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
