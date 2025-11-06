Відео
Відео

Найбажаніша сумка сезону — її носять з будь-чим

Дата публікації: 6 листопада 2025 20:26
Оновлено: 21:31
Модна сумка сезону — ідеально поєднується з будь-яким луком
Дівчина з сумкою. Фото: freepik

Осінь 2025 року принесла в моду не лише нові кольори й форми, а й цілком інше ставлення до сумок. Вони перестали бути просто доповненням — тепер це продовження нашого темпу життя, способу мислення й навіть характеру.

Новини.LIVE розповість, на чому зосередились дизайнери при створені нових форм трендових сумок.

Цієї осені дизайнери зосередилися на зручності, теплі фактур і відчутті "справжності". Замша, м’яка шкіра, текстурні матеріали — усе, що хочеться торкнутися руками, повертає у фокус тактильність.

Яка модель сумки найпопулярніша у 2025

Після кількох сезонів мініатюрних micro bags ми знову повертаємось до містких форм — від oversized tote до weekender. У такі моделі поміщається весь день: ноутбук, косметичка, документи, навіть запасні черевики.

Lady bags, навпаки, втілюють спокій і порядок. Структурні, із чіткими лініями та стриманою фурнітурою — вони нагадують, що елегантність не потребує зайвого шуму. Такі моделі чудово вписуються у міський ритм і водночас мають у собі щось від класики минулого.

Сумка, що підійде для активного способу життя
Сумка Tote. Фото: papaya.ua

Серед брендів, які задали тон сезону, — Bottega Veneta, Loewe, Prada, Gucci, Chanel. Їхні великі сумки стали синонімом мобільності: нічого зайвого, але кожна деталь має сенс. Louis Vuitton і Fendi залишаються вірними своїй майстерності, а Coccinelle чи COS показують, що лаконічність теж може бути розкішшю.

Окремої уваги заслуговує Margaux від The Row — одна з найуспішніших сумок останніх років. Її не знайти просто так у бутіку, бо попит на неї перевищує пропозицію. Її секрет у балансі між мінімалізмом і продуманістю, між якістю та повсякденністю.

Одна із найуспішніших сумок останніх років
Margaux від The Row. Фото з Instagram

Інша зірка модних подіумів — Buckle від Prada. Вона з’явилася у 2024 році, але вже має статус ікони.

Сумка, що стала зіркою модних подіумів
Buckle від Prada. Фото з Instagram

Цей аксесуар продовжує лінію Galleria та Re-Edition 1995, що стали перевіреними часом класиками. Buckle доводить, що справжня елегантність не старіє — вона просто знаходить нову форму.

Раніше ми писали про те, що анти-бохо сумка останнім часом активно підкорює тренди.

Також ми повідомляли, що сумка помаранчевого кольору може розбавити ледь не кожен образ.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
