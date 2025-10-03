Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Боб по-новому — самая актуальная стрижка этой осени

Боб по-новому — самая актуальная стрижка этой осени

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:50
Новая версия боба — самая модная стрижка этого сезона
Короткая стрижка. Фото: freepik.com

Осень — идеальное время для перемен. После лета волосы часто выглядят тускло и теряют форму, поэтому именно сейчас хочется чего-то нового, но практичного. И тут на сцену выходит back-to-school bob — стрижка, которая сочетает стиль, удобство и минимальный уход.

Об этом пишет издание Elle.

Реклама
Читайте также:

Какая стрижка приобретает все большую популярность

Этот боб — простой, аккуратный и современный одновременно. Линия обычно одноуровневая, волосы доходят между подбородком и ключицами. Даже без сложной укладки прическа выглядит ухоженной и опрятной. Стилисты называют ее "прической нового старта", ведь она символизирует обновление и уверенность в себе.

Боб може мати різний вигляд
Многослойный боб. Фото из Instagram

Кому подходит

Главное преимущество этой стрижки в универсальности. Она легко адаптируется под любой тип волос:

  • для тонких волос делают более прямой и четкий боб, чтобы добавить объема;
  • для густых или волнистых — добавляют легкие слои, чтобы сохранить движение и естественность.

Боб подчеркивает черты лица и легко подстраивается под разные формы, так что подойдет почти каждой.

Как укладывать эту стрижку

Еще одна причина популярности этой стрижки — простота ухода. Она будет удачно выглядеть и после быстрой сушки феном, и если дать волосам высохнуть естественным образом.

Актуальна стрижка, яка легка в укладці
Боб. Фото из Instagram

Чтобы придать волосам объем, приподнимайте корни во время сушки и наносите немного стайлинга. Для гладкости и блеска подойдут легкий крем против пушистости и капелька масла.

Осень — время нового старта, а смена прически всегда освежает образ. И эта стрижка — это баланс между практичностью и модой. Она подойдет и на работу, и на учебу, и на вечеринку, не требуя часов на укладку. Стрижка освежает образ и придает уверенности без лишних хлопот.

Ранее мы писали об актуальной стрижке в стиле 2000-х, которая выглядит эффектно.

Также мы сообщали, какие еще тренды среди коротких стрижек нужно учитывать в этом сезоне.

мода тренды стрижки волосы красота
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации