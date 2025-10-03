Новая версия боба — самая модная стрижка этого сезона

Короткая стрижка. Фото: freepik.com

Осень — идеальное время для перемен. После лета волосы часто выглядят тускло и теряют форму, поэтому именно сейчас хочется чего-то нового, но практичного. И тут на сцену выходит back-to-school bob — стрижка, которая сочетает стиль, удобство и минимальный уход.

Об этом пишет издание Elle.

Этот боб — простой, аккуратный и современный одновременно. Линия обычно одноуровневая, волосы доходят между подбородком и ключицами. Даже без сложной укладки прическа выглядит ухоженной и опрятной. Стилисты называют ее "прической нового старта", ведь она символизирует обновление и уверенность в себе.

Многослойный боб. Фото из Instagram

Кому подходит

Главное преимущество этой стрижки в универсальности. Она легко адаптируется под любой тип волос:

для тонких волос делают более прямой и четкий боб, чтобы добавить объема;

для густых или волнистых — добавляют легкие слои, чтобы сохранить движение и естественность.

Боб подчеркивает черты лица и легко подстраивается под разные формы, так что подойдет почти каждой.

Как укладывать эту стрижку

Еще одна причина популярности этой стрижки — простота ухода. Она будет удачно выглядеть и после быстрой сушки феном, и если дать волосам высохнуть естественным образом.

Боб. Фото из Instagram

Чтобы придать волосам объем, приподнимайте корни во время сушки и наносите немного стайлинга. Для гладкости и блеска подойдут легкий крем против пушистости и капелька масла.

Осень — время нового старта, а смена прически всегда освежает образ. И эта стрижка — это баланс между практичностью и модой. Она подойдет и на работу, и на учебу, и на вечеринку, не требуя часов на укладку. Стрижка освежает образ и придает уверенности без лишних хлопот.

