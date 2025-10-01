В этом сезоне все выбирают боб — благодаря какому сериалу он снова в моде

Популярный сериал сделал боб самой стильной прической осени-2025
Финал сезона сериала "Лето, когда я стала красивой" подарил фанатам не только драматический любовный поворот, но и настоящую модную идею — стрижку боб. После переезда в Париж главная героиня Белли предстала с обновленным образом, который мгновенно покорил соцсети.
Об этом пишет Real Simple.
Почему боб снова в тренде
Боб — это классика, которая никогда не выходит из моды. Длина чуть выше плеч создает ощущение легкой французской непринужденности, а сама стрижка выглядит элегантно и просто в уходе. Эта прическа часто ассоциируется с переменами в жизни — недаром ее называют "прической нового старта".
Версия Белли отличается современностью: минимализм сочетается с легкой текстурой, что делает образ универсальным. Боб идеально подходит и к теплым свитерам, и к пальто, и к классическим тренчам. Он одинаково удачно будет смотреться на вечеринке и во время прогулки по парку.
Как повторить образ
Чтобы получить такой боб, попросите стилиста сделать классический срез чуть выше плеч. Легкие слои добавят подвижности, а почти ровная линия среза сохранится чистой. Естественный мягкий пробор подчеркнет современный стиль.
Чтобы прическа имела "парижский шарм", оставьте немного текстуры на концах — тогда волосы будут выглядеть живыми и непринужденными, как на экране.
Необходимый домашний уход
- Для объема подсушивайте феном с круглой щеткой или оставьте волосы подсохнуть естественным путем.
- Щипцы для выравнивания помогут создать гладкий элегантный вид для официального образа.
- Легкий спрей для текстуры подчеркнет движение волос и сделает стрижку более живой.
Вообще, боб — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро обновить образ без сложного ухода.
