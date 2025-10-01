В этом сезоне все выбирают боб — благодаря какому сериалу он снова в моде

Боб у девушки. Фото: freepik.com

Финал сезона сериала "Лето, когда я стала красивой" подарил фанатам не только драматический любовный поворот, но и настоящую модную идею — стрижку боб. После переезда в Париж главная героиня Белли предстала с обновленным образом, который мгновенно покорил соцсети.

Почему боб снова в тренде

Боб — это классика, которая никогда не выходит из моды. Длина чуть выше плеч создает ощущение легкой французской непринужденности, а сама стрижка выглядит элегантно и просто в уходе. Эта прическа часто ассоциируется с переменами в жизни — недаром ее называют "прической нового старта".

Героиня из сериала "Лето, когда я стала красивой". Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Версия Белли отличается современностью: минимализм сочетается с легкой текстурой, что делает образ универсальным. Боб идеально подходит и к теплым свитерам, и к пальто, и к классическим тренчам. Он одинаково удачно будет смотреться на вечеринке и во время прогулки по парку.

Как повторить образ

Чтобы получить такой боб, попросите стилиста сделать классический срез чуть выше плеч. Легкие слои добавят подвижности, а почти ровная линия среза сохранится чистой. Естественный мягкий пробор подчеркнет современный стиль.

Чтобы прическа имела "парижский шарм", оставьте немного текстуры на концах — тогда волосы будут выглядеть живыми и непринужденными, как на экране.

Актриса с трендовой прической. Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Необходимый домашний уход

Для объема подсушивайте феном с круглой щеткой или оставьте волосы подсохнуть естественным путем.

Щипцы для выравнивания помогут создать гладкий элегантный вид для официального образа.

Легкий спрей для текстуры подчеркнет движение волос и сделает стрижку более живой.

Вообще, боб — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро обновить образ без сложного ухода.

