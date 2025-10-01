Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Популярный сериал сделал боб самой стильной прической осени-2025

Популярный сериал сделал боб самой стильной прической осени-2025

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:59
В этом сезоне все выбирают боб — благодаря какому сериалу он снова в моде
Боб у девушки. Фото: freepik.com

Финал сезона сериала "Лето, когда я стала красивой" подарил фанатам не только драматический любовный поворот, но и настоящую модную идею — стрижку боб. После переезда в Париж главная героиня Белли предстала с обновленным образом, который мгновенно покорил соцсети.

Об этом пишет Real Simple.

Реклама
Читайте также:

Почему боб снова в тренде

Боб — это классика, которая никогда не выходит из моды. Длина чуть выше плеч создает ощущение легкой французской непринужденности, а сама стрижка выглядит элегантно и просто в уходе. Эта прическа часто ассоциируется с переменами в жизни — недаром ее называют "прической нового старта".

Зачіска, яка часто асоціюється зі змінами в житті
Героиня из сериала "Лето, когда я стала красивой". Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Версия Белли отличается современностью: минимализм сочетается с легкой текстурой, что делает образ универсальным. Боб идеально подходит и к теплым свитерам, и к пальто, и к классическим тренчам. Он одинаково удачно будет смотреться на вечеринке и во время прогулки по парку.

Как повторить образ

Чтобы получить такой боб, попросите стилиста сделать классический срез чуть выше плеч. Легкие слои добавят подвижности, а почти ровная линия среза сохранится чистой. Естественный мягкий пробор подчеркнет современный стиль.

Чтобы прическа имела "парижский шарм", оставьте немного текстуры на концах — тогда волосы будут выглядеть живыми и непринужденными, как на экране.

З цією зачіскою волосся буде мати живий і невимушений вигляд
Актриса с трендовой прической. Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Необходимый домашний уход

  • Для объема подсушивайте феном с круглой щеткой или оставьте волосы подсохнуть естественным путем.
  • Щипцы для выравнивания помогут создать гладкий элегантный вид для официального образа.
  • Легкий спрей для текстуры подчеркнет движение волос и сделает стрижку более живой.

Вообще, боб — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро обновить образ без сложного ухода.

Ранее мы писали о том, какие еще короткие стрижки будут очень популярными в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие оттенки волос выглядят по-особенному и добавляют свежести любому образу.

сериал мода стрижки стиль стрижка боб
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации