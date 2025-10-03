Відео
Головна Мода та краса Боб по-новому — найактуальніша стрижка цієї осені

Боб по-новому — найактуальніша стрижка цієї осені

Дата публікації: 3 жовтня 2025 13:50
Нова версія бобу — наймодніша стрижка цього сезону
Коротка стрижка. Фото: freepik.com

Осінь — ідеальний час для змін. Після літа волосся часто має тьмяний вигляд і втрачає форму, тому саме зараз хочеться чогось нового, але практичного. І тут на сцену виходить back-to-school bob — стрижка, яка поєднує стиль, зручність і мінімальний догляд.

Про це пише видання Elle.

Читайте також:

Яка стрижка набуває все більшої популярності

Цей боб — простий, акуратний і сучасний водночас. Лінія зазвичай однорівнева, волосся доходить між підборіддям і ключицями. Навіть без складної укладки зачіска має доглянутий й охайний вигляд. Стилісти називають її "зачіскою нового старту", адже вона символізує оновлення і впевненість у собі.

Боб може мати різний вигляд
Багатошаровий боб. Фото з Instagram

Кому підходить

Головна перевага цієї стрижки в універсальності. Вона легко адаптується під будь-який тип волосся:

  • для тонкого волосся роблять більш прямий і чіткий боб, щоб додати об’єму;
  • для густого або хвилястого — додають легкі шари, щоб зберегти рух і природність.

Боб підкреслює риси обличчя і легко підлаштовується під різні форми, тож підійде майже кожній.

Як укладати цю стрижку

Ще одна причина популярності цієї стрижки — простота догляду. Вона буде мати вдалий вигляд і після швидкої сушки феном, і якщо дати волоссям висохнути природно.

Актуальна стрижка, яка легка в укладці
Боб. Фото з Instagram

Щоб додати волосся об’єму, піднімайте корені під час сушіння і наносьте трохи стайлінгу. Для гладкості та блиску підійдуть легкий крем проти пухнастості і крапелька олії.

Осінь — час нового старту, а зміна зачіски завжди освіжає образ. І ця стрижка — це баланс між практичністю та модою. Вона підійде і на роботу, і на навчання, і на вечірку, не вимагаючи годин на укладку. Стрижка освіжає образ і додає впевненості без зайвого клопоту.

Раніше ми писали про актуальну стрижку в стилі 2000-х, що має ефектний вигляд.

Також ми повідомляли, які ще тренди серед коротких стрижок потрібно враховувати цього сезону.

мода тренди стрижки волосся краса
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
