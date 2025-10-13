Духи, что оставляют след — какие ноты держатся лучше всего

Духи. Фото: freepik.com

Большинство из нас хочет, чтобы аромат держался на коже целый день. По данным исследования "Культура благосостояния. Эссенциальность парфюмерии и косметики" от Stanpa, 71% женщин выбирают духи не просто для запаха, а чтобы чувствовать гармонию и радость. Но когда дело доходит до покупки, главное для многих — стойкость. Ведь именно она определяет, захочется ли вернуться за флаконом снова.

Какие духи лучше всего держатся на коже

Длительность аромата зависит от многих факторов — от типа кожи до ее pH. Однако есть одно универсальное правило: базовые ноты держатся дольше всего. Как объясняет известный парфюмер Ане Айо, богатые аккорды белого дерева или мускуса испаряются медленно, поэтому аромат звучит дольше.

Так что если хотите духи, которые не исчезнут через час, обращайте внимание на сандал, уд, кедр или кашемировое дерево — это беспроигрышный выбор.

Еще один секрет длительного звучания — layering, то есть наслоение ароматов. Когда наносишь несколько духов друг на друга, базовые ноты удерживают композицию, а легкие фруктовые или цветочные акценты добавляют свежести. Так можно создавать свой уникальный запах, который будет звучать с утра до вечера.

И не думайте, что работают только древесные ноты. Важно, чтобы в парфюме была база, но ее можно сочетать с фруктами или цветами. Например, персик или личи прекрасно гармонирует с мускусом или древесиной.

Стойкость аромата волнует нас не только из-за желания пахнуть дольше. Запахи напрямую влияют на эмоции: чем дольше звучит аромат, тем дольше мы чувствуем то настроение, которое он дарит. Особенно это важно для поколения Z, ведь они видят в духах способ выразить себя, выбирают запахи под настроение, создают собственные коллекции и хотят, чтобы парфюм показывал их "я" именно здесь и сейчас.

