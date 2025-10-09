Видео
Не за все деньги мира — аромат с километровым шлейфом

Дата публикации 9 октября 2025 23:17
Наиболее эффектные духи — их стойкость и шлейф поражает всех
Девушка наносит духи на тело. Фото: freepik.com

Есть ароматы, которые просто дополняют образ, а есть те, что создают настроение с первой ноты. Golden Decade от Zara — именно из таких. Его чувствуют не только те, кто рядом, — он остается в воздухе, в воспоминаниях, на одежде.

Новини.LIVE расскажет больше об этом трендовом аромате.

Читайте также:

Это парфюм, звучащий уверенно и элегантно, словно воспоминание о теплом вечере, когда все было на своих местах. Если вам хочется аромата с характером, но без чрезмерного пафоса, то присмотритесь именно к нему.

Чем особенный парфюм от Zara

В центре композиции — жасмин, ваниль и лаванда. Звучит знакомо, но именно такое сочетание делает этот аромат особенным. Жасмин добавляет роскошного женского звучания, ваниль — мягкой сладости, а лаванда создает спокойный баланс, чтобы аромат не казался слишком "десертным".

Вместе они образуют теплую, нежную и одновременно благородную мелодию. Это тот случай, когда парфюм действительно пахнет "дорого", даже если его цена вполне доступна — примерно 1 300 гривен за 100 ml на сайте Zara.

Чудовий аромат для прохолодних днів
Golden Decade от Zara. Фото из Instagram

Golden Decade раскрывается постепенно. Сперва ощущается легкая волна лаванды, а затем мягкое ванильное тепло, которое будто окутывает кожу. В завершение остается шлейф жасмина — сдержанный, но ощутимый, особенно в вечернем воздухе.

Аромат обладает прекрасной стойкостью: на коже держится часами, а на одежде до следующего дня. И главное то, что он не надоедает, наоборот, хочется вдыхать его снова и снова.

Для кого этот аромат

Golden Decade выбирают женщины, которые ценят спокойную уверенность и внутреннюю гармонию. Он не про показную роскошь — это аромат тех, кто уже знает свою ценность. Его можно носить и днем, и на свидание, и в офис — он уместен всегда, потому что не пытается понравиться, а просто звучит красиво.

О бренде Zara

Zara создала этот аромат в сотрудничестве с известными парфюмерами, и в нем действительно чувствуется европейская эстетика. Простой флакон, минималистичный дизайн — идеально отражают суть самого аромата: сдержанная элегантность без лишних деталей.

Golden Decade — это не просто парфюм, а состояние. Теплое, женственное, уравновешенное.

Ранее мы писали о том, какие духи будут получать больше всего комплиментов в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие роскошные ароматы надежно закрепились в тренде.

