Современные украинские фамилии с историей - рожденные из древних имен

В украинской традиции фамилии часто вырастали из имен — это как ниточка, которая тянется от предка к потомку, сохраняя частичку его имени. Интересно, что чаще всего украинцы получали свои родовые названия именно от имени отца.

Языковед Василий Ирклиевский поделился информацией по этому поводу.

По его словам, даже одно и то же имя могло породить десятки вариантов фамилий — все зависело от региона, произношения или местного говора. Со временем эти формы сокращались, менялись, искажались, пока первоначальное имя почти не исчезало из памяти.

Какие современные фамилии имеют интересную историю

Так, например, от имени Григорий появилось более шестисот сорока различных фамилий — настоящее языковое дерево с множеством ветвей.

Когда люди сокращали имена, рождались новые варианты: Григорий превращался в Грига или Грег, а дальше появлялись Рига, Рудик, Гречко, Гричко, Рышко, Рудницкий, даже Рачко. От одного имени могло возникнуть целое родовое племя — разные по звучанию, но родственные по корням.

Девушка с украинскими атрибутами. Фото: freepik

Так же от Дмитрия пошли Дмитрик, Мотик, Мотыга, Мотыга. От Ивана — Войда, Войтик, Вайда. От Николая — десятки форм: Микула, Кулик, Кулиш, Кульчицкий, Колос, Ключко. Каждая фамилия — как отпечаток времени, в котором жили наши предки.

Даже самые необычные, казалось бы, фамилии имеют логическое объяснение. Например, Давосир или Гризодуб вовсе не означают, что ваш предок давил сыры или грыз дубы. В древности такие "сложные" фамилии образовывались от сочетания двух имен — скажем, Григорий и Давид или Давид и Сидор. Отсюда и рождались звучные, колоритные родовые названия, в которых переплетались судьбы двух людей.

Все это — языковая история Украины, зашифрованная в каждой фамилии. Стоит только присмотреться и можно увидеть, как имя одного предка разрослось в целую семью, живущую в разных уголках страны, но носящую общий корень в сердце своей фамилии.

