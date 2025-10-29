Совет по языку — как на украинском называть зимнюю одежду

Девушка в зимних вещах. Фото: freepik

Этой зимой погода не дает нам расслабиться — то мороз, то дождь, то внезапное потепление. Ежедневно приходится продумывать, что надеть, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. Но стоит позаботиться не только о тепле тела, но и о чистоте речи.

Освіта24 собрали для вас слова, которые помогут называть зимнюю одежду правильно — без русизмов и суржика.

Реклама

Читайте также:

Начнем с простой истины: "Ми носимо зимовий одяг, а не зимній".

Основные слова, которые часто путают

"Варежки" — это "рукавиці", если имеют только два отделения: для большого пальца и для остальных.

"Перчатки" — "рукавички", то есть те, где есть отдельное место для каждого пальца. Интересно, что боксерские могут быть и перчатки, и "рукавички" — все зависит от размера.

"Носки" — "шкарпетки". Простое и красивое украинское слово, которое мы часто заменяем без надобности.

"Сапоги" — "чоботи". В словаре даже можно найти "ботинки", но это разговорная форма, которую лучше избегать.

"Світер" — "светр". А еще говорят сведр — это диалектное, народное слово, которое сохранилось в отдельных регионах.

"Ушанка" — "вушанка або шапка-вушанка". Оба варианта являются правильными, но языковеды советуют отдавать предпочтение "вушанці". Кстати, этим словом еще называют породу кур.

"Мех" — "хутро". Украинское слово звучит мягко и естественно.

"Дубльонка" — "дублянка або кожух". "Дублянка" — более современное, а "кожух" — традиционное украинское.

"Кожанка" — "шкіряна куртка". В диалектах можно услышать "кожанка", но литературная норма — "шкірянка" или "шкіряна куртка".

"Юбка" — "спідниця". И здесь все просто: слово "спідниця" наше, родное и благозвучное.

"Ботинки" — "черевики". Так будет правильно и по-украински.

Зимние аксессуары. Фото: freepik

Говорить красиво — не сложно. Достаточно привыкнуть к собственной речи, слышать ее и уважать. Поэтому в следующий раз, когда будете надевать любимый свитер, носки и теплые сапоги, вспомните, что на украинском это звучит еще приятнее.

Ранее мы писали о том, как по-украински назвать "рубашку".

Также мы сообщали, можно ли употреблять слово "брюки" в украинском языке.