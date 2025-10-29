Видео
Україна
Видео

Не "сапоги" и не "перчатки" — как по-украински правильно

Не "сапоги" и не "перчатки" — как по-украински правильно

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 13:39
обновлено: 12:23
Совет по языку — как на украинском называть зимнюю одежду
Девушка в зимних вещах. Фото: freepik

Этой зимой погода не дает нам расслабиться — то мороз, то дождь, то внезапное потепление. Ежедневно приходится продумывать, что надеть, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. Но стоит позаботиться не только о тепле тела, но и о чистоте речи.

Освіта24 собрали для вас слова, которые помогут называть зимнюю одежду правильно — без русизмов и суржика.

Читайте также:

Начнем с простой истины: "Ми носимо зимовий одяг, а не зимній".

Основные слова, которые часто путают

  • "Варежки" — это "рукавиці", если имеют только два отделения: для большого пальца и для остальных.
  • "Перчатки" — "рукавички", то есть те, где есть отдельное место для каждого пальца. Интересно, что боксерские могут быть и перчатки, и "рукавички" — все зависит от размера.
  • "Носки" — "шкарпетки". Простое и красивое украинское слово, которое мы часто заменяем без надобности.
  • "Сапоги" — "чоботи". В словаре даже можно найти "ботинки", но это разговорная форма, которую лучше избегать.
  • "Світер" — "светр". А еще говорят сведр — это диалектное, народное слово, которое сохранилось в отдельных регионах.
  • "Ушанка" —  "вушанка або шапка-вушанка". Оба варианта являются правильными, но языковеды советуют отдавать предпочтение "вушанці". Кстати, этим словом еще называют породу кур.
  • "Мех" — "хутро". Украинское слово звучит мягко и естественно.
  • "Дубльонка" — "дублянка або кожух". "Дублянка" — более современное, а "кожух" — традиционное украинское.
  • "Кожанка" — "шкіряна куртка". В диалектах можно услышать "кожанка", но литературная норма — "шкірянка" или "шкіряна куртка".
  • "Юбка" — "спідниця". И здесь все просто: слово "спідниця" наше, родное и благозвучное.
  • "Ботинки" — "черевики". Так будет правильно и по-украински.
Українською називати зимові речі потрібно правильно
Зимние аксессуары. Фото: freepik

Говорить красиво — не сложно. Достаточно привыкнуть к собственной речи, слышать ее и уважать. Поэтому в следующий раз, когда будете надевать любимый свитер, носки и теплые сапоги, вспомните, что на украинском это звучит еще приятнее.

Ранее мы писали о том, как по-украински назвать "рубашку".

Также мы сообщали, можно ли употреблять слово "брюки" в украинском языке.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
