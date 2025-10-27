Не употребляйте слово "рубашка" — правильное украинское соответствие

Девушка в рубашке. Фото: freepik.com

Украинский язык — живой, гибкий и невероятно мелодичный. Но даже в нем порой поселяются чужие слова, которые мы начинаем употреблять бездумно. Так произошло со словом "рубашка".

Слово, которое ошибочно часто употребляется украинцами

Слово "рубашка" часто можно услышать в магазинах, офисах или просто в бытовых разговорах:

— "Купи мені білу рубашку на свято",

— "Погладь рубашку, бо пом’ята".

Вроде привычно, правда? Но это слово — чужак в нашем языке. Пришло из русского, и хотя мы привыкли к нему, все же стоит возвращать родное — "сорочка".

Звучит оно не только красивее, но и глубже. В слове "сорочка" есть тепло, мягкость, даже определенная нежность. Возможно, потому, что в украинской традиции "сорочка" всегда имела особое значение.

Стильная рубашка. Фото: freepik.com

Когда-то каждая девушка собственноручно вышивала свою первую "сорочку" — нить за нитью, закладывая туда мечты, надежды, любовь. Так рождалась вышиванка — не просто одежда, а настоящий оберег.

Но и в повседневном употреблении слово "сорочка" живет во многих значениях:

Одежда — "Він одягнув білу сорочку та пішов на побачення". Нательное белье — "Сонце сушить випрані сорочки на мотузках". Даже символ счастья — в поговорке "У сорочці народився", то есть имеет фарт в жизни.

Язык, как и стиль одежды, отражает наш вкус и уважение к себе. Поэтому, заменяя "рубашку" на "сорочку", мы будто надеваем на себя что-то настоящее, украинское, что подходит нам по-особенному.

В следующий раз, когда кто-то скажет: "Гарна у тебе рубашка!", просто улыбнитесь. Дайте затем такой ответ: "Дякую, це моя улюблена сорочка".

Потому что язык — это тоже наша одежда. И в ней, как и в хорошем наряде, должна быть чистота, вкус и собственная идентичность.

