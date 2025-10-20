Видео
Дата публикации 20 октября 2025 13:44
обновлено: 11:15
Как по-русски будет "примерочная" — проверьте себя
Девушка в магазине. Фото: freepik.com

В повседневной речи мы часто даже не задумываемся, откуда взялись те или иные слова. Некоторые из них остались нам в наследство еще с советских времен — когда украинский язык испытывал влияние русского, и множество бытовых названий просто калькировали. Одно из таких слов — "примерочна".

Об этом пишет ТСН.

Почти в каждом магазине можно услышать: "Примерочна там" или "Зайдите в примерочну". Но если мы хотим говорить на правильном украинском, следует знать, что это слово — не наше.

Как правильно будет звучать слово "примерочна"

Согласно Большому толковому словарю современного украинского языка, правильное украинское соответствие  "приміряльня". Это помещение или кабинка, где покупатель может примерить одежду перед тем, как ее купить. То есть не "примерити", а примерить и не в "примерочній", а именно в примерочной.

Чим замінити слово "примерочна"
Магазин. Фото: freepik.com

Слово "примерочна" — типичный пример языковой кальки с русского. Оно образовано по тому же принципу, что и другие старые слова вроде "булочная" (вместо пекарня) или "закусочная" (вместо столовая, кафе или буфет). Такие формы появились из-за упрощенного копирования чужих моделей и со временем прижились в быту.

Языковеды отмечают, что забота о чистоте языка — это не снобизм и не формальность. Это проявление уважения к собственной культуре. Когда мы употребляем удельные слова, мы как бы сшиваем наш язык обратно, восстанавливаем его естественное звучание.

Как звучит правильно и естественно

  • "Я піду в приміряльню — хочу перевірити, чи мені пасує ця сукня".
  • "Приміряльня в кінці залу, поруч із дзеркалом".
  • "У приміряльні є зручні гачки для речей".

И согласитесь — слово "приміряльня" звучит гораздо мягче и благозвучнее, чем грубое "примерочна". Поэтому в следующий раз, когда пойдете в магазин, не бойтесь исправить даже продавца — не с поучением, а с улыбкой: "Вибачте, а де у вас приміряльня?".

Потому что язык — это не просто слова. Это наша идентичность, наша привычка говорить красиво и по-украински.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
