Как по-русски будет "примерочная" — проверьте себя

Девушка в магазине. Фото: freepik.com

В повседневной речи мы часто даже не задумываемся, откуда взялись те или иные слова. Некоторые из них остались нам в наследство еще с советских времен — когда украинский язык испытывал влияние русского, и множество бытовых названий просто калькировали. Одно из таких слов — "примерочна".

Об этом пишет ТСН.

Почти в каждом магазине можно услышать: "Примерочна там" или "Зайдите в примерочну". Но если мы хотим говорить на правильном украинском, следует знать, что это слово — не наше.

Как правильно будет звучать слово "примерочна"

Согласно Большому толковому словарю современного украинского языка, правильное украинское соответствие — "приміряльня". Это помещение или кабинка, где покупатель может примерить одежду перед тем, как ее купить. То есть не "примерити", а примерить и не в "примерочній", а именно в примерочной.

Магазин. Фото: freepik.com

Слово "примерочна" — типичный пример языковой кальки с русского. Оно образовано по тому же принципу, что и другие старые слова вроде "булочная" (вместо пекарня) или "закусочная" (вместо столовая, кафе или буфет). Такие формы появились из-за упрощенного копирования чужих моделей и со временем прижились в быту.

Языковеды отмечают, что забота о чистоте языка — это не снобизм и не формальность. Это проявление уважения к собственной культуре. Когда мы употребляем удельные слова, мы как бы сшиваем наш язык обратно, восстанавливаем его естественное звучание.

Как звучит правильно и естественно

"Я піду в приміряльню — хочу перевірити, чи мені пасує ця сукня".

"Приміряльня в кінці залу, поруч із дзеркалом".

"У приміряльні є зручні гачки для речей".

И согласитесь — слово "приміряльня" звучит гораздо мягче и благозвучнее, чем грубое "примерочна". Поэтому в следующий раз, когда пойдете в магазин, не бойтесь исправить даже продавца — не с поучением, а с улыбкой: "Вибачте, а де у вас приміряльня?".

Потому что язык — это не просто слова. Это наша идентичность, наша привычка говорить красиво и по-украински.

