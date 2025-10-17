Видео
Україна
Видео

Осенняя обувь, которая возвращает моду от 60-х до 2000-х

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 13:45
обновлено: 13:00
Обувь, которая никогда не выходит из моды — сапоги от 60-х
Трендовые ботфорды. Фото: freepik.com

Дизайнеры снова заглядывают в прошлое, находя вдохновение в модных архивах. В этом сезоне особое внимание стоит уделить сапогам — они стали настоящим хитом осени 2025 года.

Vogue Franсе советует выбирать такие модели, которые останутся актуальными еще несколько сезонов и станут выгодной инвестицией в стиль.

Читайте также:

Какие сапоги сейчас в тренде

60-е  на низком ходу

Плоская подошва возвращается. Именно такие сапоги были популярны в 60-х и снова выглядят современно. Они удобны и подходят под любой casual или базовый гардероб.

Найпопулярніша модель чобіт цієї осені
Сапоги на низкой подошве. Фото из Instagram

70-е  узкие сапоги

Сапоги с мини-подборами и узким профилем стали символом минимализма. Они отлично подчеркнут монохромные образы и добавят элегантности даже самому простому луку.

Вузьким чоботам залишилось місце в гардеробі
Узкие сапоги. Фото из Instagram

80-е  ботфорты

Драматичные сапоги до бедра, которые в свое время популяризировала Мадонна, снова на подиумах. В этом году их предлагает Стелла Маккартни — идеальный вариант для тех, кто любит смелые акценты в гардеробе.

Ботфорди потрохи повертаються в тренди
Ботфорды. Фото из Instagram

90-е  квадратный носок

Сапоги с квадратным носком, которые начинали свой путь в 90-х, теперь снова возвращаются. Они будут удачно смотреться с пальто, платьями и джинсами, добавляя образу современного шарма.

Квадратний носок з 90-х знову повертається
Сапоги с квадратным носком. Фото из Instagram

2000-е  вестерн

Ковбойские сапоги снова в моде — с каблуками и без. Это универсальная классика, которая удачно дополнит как джинсы, так и платье.

Ковбойські чоботи - це універсальна класика
Ковбойские сапоги. Фото из Instagram

Стилист Юлико в своем Instagram отметила, что именно сапоги в этом сезоне — must-have. Высокие модели до колена на каблуке делают образ элегантным и статусным. Их можно сочетать и с платьями, и с джинсами, и даже с мини-юбками.

Ранее мы писали о том, что на зиму смело можно выбрать кроссовки, если учитывать некоторые нюансы при покупке.

Также мы сообщали, какие стильные и оригинальные сапоги уже носит Анна Саливанчук этой осенью.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
