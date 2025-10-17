Обувь, которая никогда не выходит из моды — сапоги от 60-х

Трендовые ботфорды. Фото: freepik.com

Дизайнеры снова заглядывают в прошлое, находя вдохновение в модных архивах. В этом сезоне особое внимание стоит уделить сапогам — они стали настоящим хитом осени 2025 года.

Vogue Franсе советует выбирать такие модели, которые останутся актуальными еще несколько сезонов и станут выгодной инвестицией в стиль.

Какие сапоги сейчас в тренде

60-е — на низком ходу

Плоская подошва возвращается. Именно такие сапоги были популярны в 60-х и снова выглядят современно. Они удобны и подходят под любой casual или базовый гардероб.

Сапоги на низкой подошве. Фото из Instagram

70-е — узкие сапоги

Сапоги с мини-подборами и узким профилем стали символом минимализма. Они отлично подчеркнут монохромные образы и добавят элегантности даже самому простому луку.

Узкие сапоги. Фото из Instagram

80-е — ботфорты

Драматичные сапоги до бедра, которые в свое время популяризировала Мадонна, снова на подиумах. В этом году их предлагает Стелла Маккартни — идеальный вариант для тех, кто любит смелые акценты в гардеробе.

Ботфорды. Фото из Instagram

90-е — квадратный носок

Сапоги с квадратным носком, которые начинали свой путь в 90-х, теперь снова возвращаются. Они будут удачно смотреться с пальто, платьями и джинсами, добавляя образу современного шарма.

Сапоги с квадратным носком. Фото из Instagram

2000-е — вестерн

Ковбойские сапоги снова в моде — с каблуками и без. Это универсальная классика, которая удачно дополнит как джинсы, так и платье.

Ковбойские сапоги. Фото из Instagram

Стилист Юлико в своем Instagram отметила, что именно сапоги в этом сезоне — must-have. Высокие модели до колена на каблуке делают образ элегантным и статусным. Их можно сочетать и с платьями, и с джинсами, и даже с мини-юбками.

