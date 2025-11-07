Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Деми Мур показала, как носить главное платье 90-х сегодня

Деми Мур показала, как носить главное платье 90-х сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 11:25
обновлено: 10:25
Джинсовое платье из 90-х — фаворит сезона благодаря Деми Мур
Деми Мур. Фото: скриншот из видео

Сколько бы новых идей не предлагали дизайнеры, настоящий стиль всегда возвращается к проверенной классике. Есть вещи, которые не просто напоминают о прошлых десятилетиях — они несут в себе настроение, энергию и дух времени. Именно такую моду мы видим сегодня, когда 90-е снова вдохновляют подиумы и красные дорожки.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

Какое культовое платье из 90-х сейчас носит Деми Мур

Именно Деми Мур стала той, кто показал, как можно носить знакомое джинсовое платье по-новому. На премьере сериала "Landman" в Лос-Анджелесе 62-летняя актриса вышла в сдержанном, но выразительном образе: темно-синее платье из денима плотно облегало фигуру, а изящные вертикальные швы создавали иллюзию идеальных пропорций. Без лишнего блеска — только чистые линии, хороший крой и уверенность в каждом движении.

Демі Мур цінує естетику 90-х в одязі
Деми Мур в джинсовом платье. Фото: Elle

Образ завершали замшевые туфли цвета карамели. Этот теплый оттенок добавлял мягкости строгому дениму и создавал ощущение гармонии — словно воспоминание о старых снимках из модных журналов 90-х, где все было просто, но со вкусом.

История бренда Gap тоже будто вернулась на новый виток. С приходом Зака Позена в 2024 году марка получила второе дыхание. Позен сохранил характер американского денима, но сделал его более сложным, архитектурным — без потери легкости, за которую все и любили вещи Gap.

Сегодня эти платья, рубашки и комбинезоны снова носят звезды — не из ностальгии, а потому что в них есть то, что сложно подделать: искренность. Деним снова звучит по-новому — как напоминание о том, что стиль не нуждается в шуме, чтобы остаться вечным.

Ранее мы писали о том, какое еще платье из 60-х оказалось в трендах.

Также мы сообщали, в каких юбках этой зимой вы будете выглядеть стильно.

мода знаменитости тренды платье стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации