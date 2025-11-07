Джинсовое платье из 90-х — фаворит сезона благодаря Деми Мур

Деми Мур. Фото: скриншот из видео

Сколько бы новых идей не предлагали дизайнеры, настоящий стиль всегда возвращается к проверенной классике. Есть вещи, которые не просто напоминают о прошлых десятилетиях — они несут в себе настроение, энергию и дух времени. Именно такую моду мы видим сегодня, когда 90-е снова вдохновляют подиумы и красные дорожки.

Об этом пишет Elle.

Именно Деми Мур стала той, кто показал, как можно носить знакомое джинсовое платье по-новому. На премьере сериала "Landman" в Лос-Анджелесе 62-летняя актриса вышла в сдержанном, но выразительном образе: темно-синее платье из денима плотно облегало фигуру, а изящные вертикальные швы создавали иллюзию идеальных пропорций. Без лишнего блеска — только чистые линии, хороший крой и уверенность в каждом движении.

Деми Мур в джинсовом платье. Фото: Elle

Образ завершали замшевые туфли цвета карамели. Этот теплый оттенок добавлял мягкости строгому дениму и создавал ощущение гармонии — словно воспоминание о старых снимках из модных журналов 90-х, где все было просто, но со вкусом.

История бренда Gap тоже будто вернулась на новый виток. С приходом Зака Позена в 2024 году марка получила второе дыхание. Позен сохранил характер американского денима, но сделал его более сложным, архитектурным — без потери легкости, за которую все и любили вещи Gap.

Сегодня эти платья, рубашки и комбинезоны снова носят звезды — не из ностальгии, а потому что в них есть то, что сложно подделать: искренность. Деним снова звучит по-новому — как напоминание о том, что стиль не нуждается в шуме, чтобы остаться вечным.

