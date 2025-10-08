Видео
Трендовые короткие стрижки, что стоит рассмотреть в этом сезоне

Дата публикации 8 октября 2025 13:46
Короткие стрижки для уверенных женщин — молодят и освежают
Девушка с короткой стрижкой. Фото: freepik.com

Короткие стрижки становятся хитом, и не только тогда, когда душа просит перемен. Осень 2025 года — это время легких, воздушных и многослойных стрижек, а еще четких и структурированных вариантов. Они не только делают образ красивым, но и невероятно удобным.

Если вас утомили длинные волосы, которые трудно укладывать и "припадают" к голове, эта подборка от Новини.LIVE именно для вас.

Трендовые короткие стрижки этого сезона

Пикси-классика — отличный пример того, как короткие стрижки могут быть нежными и одновременно элегантными, даже для женщин постарше. Здесь короткая длина не об удобстве, а об уверенности. Пикси подчеркивает глаза, скулы и естественное сияние кожи. Она выглядит стильно даже без укладки и окрашивания — идеальный вариант для тех, кто ценит в прическе удобство и комфорт.

Стрижка піксі набуває все більшої популярності
Пикси. Фото из Instagram

Градуированный боб — настоящая находка для тех, кто хочет освежить образ без радикальных изменений. Мягкие слои придают волосам объем, легкость и текстуру. Шея визуально вытягивается, а лицо выглядит более мягким и гармоничным. Это тот вариант, когда стрижка работает в вашу пользу и дарит легкий, женственный вид.

Cтрижка боб для тих, хто цінує універсальність
Градуированный боб. Фото из Instagram

Длинное каре — идеальная длина до основания шеи. Француженки обожают макси-каре с градуированными прядями для объема и небольшой челки. Если волосы густые, можно обойтись и прямым срезом. На такой длине легко экспериментировать с укладками — от гладких и строгих до легких волн.

Яку стрижку обожнюють француженки
Длинное каре. Фото из Instagram

Короткие стрижки 2025 года — это про свободу, комфорт и стиль, который подчеркивает вашу индивидуальность.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
