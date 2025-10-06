Самые эффектные стрижки сезона — добавляют шарма и смелости

Девушка с красивыми волосами. Фото: freepik.com

Осень этого года обещает стать временем смелых экспериментов с волосами. Мода на прически сочетает стиль, практичность и вашу уникальность. Эксперты советуют выбирать те стрижки, которые подчеркнут естественную текстуру волос и легко вписываются в повседневный образ.

От классического боба до легкой шегги — эти стили идеально подходят к вязаным свитерам и пальто, создавая гармоничный контраст и добавляя образу выразительности.

Какие прически будут актуальны этой осенью

Боб

Боб остается главным трендом сезона. От коротких и аккуратных вариантов до более длинных и объемных — эта стрижка подчеркивает черты лица и естественную текстуру волос. Для стиля можно выбрать гладкий и ухоженный вариант или добавить немного текстуры для непринужденного вида. Легкий уход и регулярная корректировка длины волос помогут поддерживать форму, а спрей для блеска сделает прическу элегантной.

Боб. Фото из Instagram

Боб с кудрями

Для волнистых волос осенний боб с легкими кудрями — настоящее спасение. Стрижка чуть выше плеч подчеркивает движение и объем волос. Для укладки достаточно больших щипцов или просто сушки полотенцем — прическа будет выглядеть живой и молодежной.

Волнистый боб. Фото из Instagram

Если радикальные изменения пугают, то добавьте длинные слои — они сделают волосы легкими и пышными.

Шегги

Шегги — это выбор тех, кто любит свободу и рок-шик. Вдохновленная стилем Майли Сайрус, эта стрижка добавляет объема и подчеркивает естественную текстуру волос. Для укладки подойдут спрей с морской солью или текстурирующее средство.

Шегги. Фото из Instagram

Микробоб

Короткий боб до подбородка — вариант для тех, кто ценит точность и элегантность.

Микробоб. Фото из Instagram

Лучше всего подходит прямым волосам, но легкие волны тоже будут гармонично смотреться. Микробоб создает красивый контраст с объемными свитерами и пальто.

