Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Самые модные осенние стрижки для радикальной смены имиджа

Самые модные осенние стрижки для радикальной смены имиджа

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 16:01
Самые эффектные стрижки сезона — добавляют шарма и смелости
Девушка с красивыми волосами. Фото: freepik.com

Осень этого года обещает стать временем смелых экспериментов с волосами. Мода на прически сочетает стиль, практичность и вашу уникальность. Эксперты советуют выбирать те стрижки, которые подчеркнут естественную текстуру волос и легко вписываются в повседневный образ.

Об этом пишет Hello Magazine.

Реклама
Читайте также:

От классического боба до легкой шегги — эти стили идеально подходят к вязаным свитерам и пальто, создавая гармоничный контраст и добавляя образу выразительности.

Какие прически будут актуальны этой осенью

Боб

Боб остается главным трендом сезона. От коротких и аккуратных вариантов до более длинных и объемных — эта стрижка подчеркивает черты лица и естественную текстуру волос. Для стиля можно выбрать гладкий и ухоженный вариант или добавить немного текстуры для непринужденного вида. Легкий уход и регулярная корректировка длины волос помогут поддерживать форму, а спрей для блеска сделает прическу элегантной.

Боб залишається головним трендом сезону
Боб. Фото из Instagram

Боб с кудрями

Для волнистых волос осенний боб с легкими кудрями — настоящее спасение. Стрижка чуть выше плеч подчеркивает движение и объем волос. Для укладки достаточно больших щипцов или просто сушки полотенцем — прическа будет выглядеть живой и молодежной.

Для хвилястого волосся боб чудове рішення
Волнистый боб. Фото из Instagram

Если радикальные изменения пугают, то добавьте длинные слои — они сделают волосы легкими и пышными.

Шегги

Шегги — это выбор тех, кто любит свободу и рок-шик. Вдохновленная стилем Майли Сайрус, эта стрижка добавляет объема и подчеркивает естественную текстуру волос. Для укладки подойдут спрей с морской солью или текстурирующее средство.

Шеггі - ідеальне стильне рішення на осінь
Шегги. Фото из Instagram

Микробоб

Короткий боб до подбородка — вариант для тех, кто ценит точность и элегантность.

Мікробоб підійде для елегантних жінок
Микробоб. Фото из Instagram

Лучше всего подходит прямым волосам, но легкие волны тоже будут гармонично смотреться. Микробоб создает красивый контраст с объемными свитерами и пальто.

Ранее мы писали о том, какую стрижку можно смело сделать этой осенью, хоть она и в стиле 2000-х.

Также мы сообщали, о какой стрижке все снова заговорили после выхода знаменитого сериала.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации