Короткі стрижки для впевнених жінок — молодять і освіжають

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Короткі стрижки стають хітом, і не лише тоді, коли душа просить змін. Осінь 2025 року — це час легких, повітряних і багатошарових стрижок, а ще чітких і структурованих варіантів. Вони не лише роблять образ красивим, а й неймовірно зручним.

Якщо вас втомило довге волосся, яке важко вкладати і "припадає" до голови, ця добірка від Новини.LIVE саме для вас.

Трендові короткі стрижки цього сезону

Піксі-класика — чудовий приклад того, як короткі стрижки можуть бути ніжними і водночас елегантними, навіть для старших жінок. Тут коротка довжина не про зручність, а про впевненість. Піксі підкреслює очі, вилиці і природне сяйво шкіри. Вона має стильний вигляд навіть без укладки і фарбування — ідеальний варіант для тих, хто цінує в зачісці зручність і комфорт.

Піксі. Фото з Instagram

Градуйований боб — справжня знахідка для тих, хто хоче освіжити образ без радикальних змін. М’які шари надають волоссю об’єму, легкості та текстури. Шия візуально витягується, а обличчя має більш м’який і гармонійний вигляд. Це той варіант, коли стрижка працює на вашу користь і дарує легкий, жіночний вигляд.

Градуйований боб. Фото з Instagram

Довге каре — ідеальна довжина до основи шиї. Француженки обожнюють максі-каре з градуйованими пасмами для об’єму і невеликого чубчика. Якщо волосся густе, можна обійтися і прямим зрізом. На такій довжині легко експериментувати з укладками — від гладких і строгих до легких хвиль.

Довге каре. Фото з Instagram

Короткі стрижки 2025 року — це про свободу, комфорт і стиль, який підкреслює вашу індивідуальність.

