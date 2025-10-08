Відео
Україна
Трендові короткі стрижки, які можна розглянути цього сезону

Трендові короткі стрижки, які можна розглянути цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:46
Короткі стрижки для впевнених жінок — молодять і освіжають
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Короткі стрижки стають хітом, і не лише тоді, коли душа просить змін. Осінь 2025 року — це час легких, повітряних і багатошарових стрижок, а ще чітких і структурованих варіантів. Вони не лише роблять образ красивим, а й неймовірно зручним.

Якщо вас втомило довге волосся, яке важко вкладати і "припадає" до голови, ця добірка від Новини.LIVE саме для вас.

Читайте також:

Трендові короткі стрижки цього сезону

Піксі-класика — чудовий приклад того, як короткі стрижки можуть бути ніжними і водночас елегантними, навіть для старших жінок. Тут коротка довжина не про зручність, а про впевненість. Піксі підкреслює очі, вилиці і природне сяйво шкіри. Вона має стильний вигляд навіть без укладки і фарбування — ідеальний варіант для тих, хто цінує в зачісці зручність і комфорт.

Стрижка піксі набуває все більшої популярності
Піксі. Фото з Instagram

Градуйований боб — справжня знахідка для тих, хто хоче освіжити образ без радикальних змін. М’які шари надають волоссю об’єму, легкості та текстури. Шия візуально витягується, а обличчя має більш м’який і гармонійний вигляд. Це той варіант, коли стрижка працює на вашу користь і дарує легкий, жіночний вигляд.

Cтрижка боб для тих, хто цінує універсальність
Градуйований боб. Фото з Instagram

Довге каре — ідеальна довжина до основи шиї. Француженки обожнюють максі-каре з градуйованими пасмами для об’єму і невеликого чубчика. Якщо волосся густе, можна обійтися і прямим зрізом. На такій довжині легко експериментувати з укладками — від гладких і строгих до легких хвиль.

Яку стрижку обожнюють француженки
Довге каре. Фото з Instagram

Короткі стрижки 2025 року — це про свободу, комфорт і стиль, який підкреслює вашу індивідуальність.

Раніше ми писали про те, які стрижки ідеально підійдуть на цю осінь задля кардинальної зміни іміджу.

Також ми повідомляли, яка стрижка з 2000-х освіжить будь-який образ.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
