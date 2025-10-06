Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Наймодніші осінні стрижки для радикальної зміни іміджу

Наймодніші осінні стрижки для радикальної зміни іміджу

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:01
Найефектніші стрижки сезону — додають шарму та сміливості
Дівчина з гарним волоссям. Фото: freepik.com

Осінь цього року обіцяє стати часом сміливих експериментів із волоссям. Мода на зачіски поєднує стиль, практичність і вашу унікальність. Експерти радять обирати ті стрижки, які підкреслять природну текстуру волосся та легко вписуються у повсякденний образ.

Про це пише Hello Magazine.

Реклама
Читайте також:

Від класичного бобу до легкої шеггі — ці стилі ідеально пасують до в’язаних светрів і пальт, створюючи гармонійний контраст і додаючи образу виразності.

Які зачіски будуть актуальні цієї осені

Боб

Боб залишається головним трендом сезону. Від коротких і акуратних варіантів до довших і об’ємних — ця стрижка підкреслює риси обличчя та природну текстуру волосся. Для стилю можна обрати гладкий і доглянутий варіант або додати трохи текстури для невимушеного вигляду. Легкий догляд і регулярне корегування довжини волосся допоможуть підтримувати форму, а спрей для блиску зробить зачіску елегантною.

Боб залишається головним трендом сезону
Боб. Фото з Instagram

Боб із кучерями

Для хвилястого волосся осінній боб із легкими кучерями — справжнє спасіння. Стрижка трохи вище плечей підкреслює рух і об’єм волосся. Для укладки вистачить великих щипців або просто сушіння рушником — зачіска буде мати живий та молодіжний вигляд.

Для хвилястого волосся боб чудове рішення
Хвилястий боб. Фото з Instagram

Якщо радикальні зміни лякають, то додайте довгі шари — вони зроблять волосся легким і пишним.

Шеггі

Шеггі — це вибір тих, хто любить свободу та рок-шик. Натхненна стилем Майлі Сайрус, ця стрижка додає об’єму і підкреслює природну текстуру волосся. Для укладки підійдуть спрей із морською сіллю або текстуруючий засіб.

Шеггі - ідеальне стильне рішення на осінь
Шеггі. Фото з Instagram

Мікробоб

Короткий боб до підборіддя — варіант для тих, хто цінує точність і елегантність.

Мікробоб підійде для елегантних жінок
Мікробоб. Фото з Instagram

Найкраще пасує прямому волоссю, але легкі хвилі теж будуть мати гармонійний вигляд. Мікробоб створює красивий контраст із об’ємними светрами та пальтами.

Раніше ми писали про те, яку стрижку можна сміливо зробити цієї осені, хоч вона і в стилі 2000-х.

Також ми повідомляли, про яку стрижку усі знову заговорили після виходу знаменитого серіалу.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації