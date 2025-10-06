Найефектніші стрижки сезону — додають шарму та сміливості

Дівчина з гарним волоссям. Фото: freepik.com

Осінь цього року обіцяє стати часом сміливих експериментів із волоссям. Мода на зачіски поєднує стиль, практичність і вашу унікальність. Експерти радять обирати ті стрижки, які підкреслять природну текстуру волосся та легко вписуються у повсякденний образ.

Про це пише Hello Magazine.

Реклама

Читайте також:

Від класичного бобу до легкої шеггі — ці стилі ідеально пасують до в’язаних светрів і пальт, створюючи гармонійний контраст і додаючи образу виразності.

Які зачіски будуть актуальні цієї осені

Боб

Боб залишається головним трендом сезону. Від коротких і акуратних варіантів до довших і об’ємних — ця стрижка підкреслює риси обличчя та природну текстуру волосся. Для стилю можна обрати гладкий і доглянутий варіант або додати трохи текстури для невимушеного вигляду. Легкий догляд і регулярне корегування довжини волосся допоможуть підтримувати форму, а спрей для блиску зробить зачіску елегантною.

Боб. Фото з Instagram

Боб із кучерями

Для хвилястого волосся осінній боб із легкими кучерями — справжнє спасіння. Стрижка трохи вище плечей підкреслює рух і об’єм волосся. Для укладки вистачить великих щипців або просто сушіння рушником — зачіска буде мати живий та молодіжний вигляд.

Хвилястий боб. Фото з Instagram

Якщо радикальні зміни лякають, то додайте довгі шари — вони зроблять волосся легким і пишним.

Шеггі

Шеггі — це вибір тих, хто любить свободу та рок-шик. Натхненна стилем Майлі Сайрус, ця стрижка додає об’єму і підкреслює природну текстуру волосся. Для укладки підійдуть спрей із морською сіллю або текстуруючий засіб.

Шеггі. Фото з Instagram

Мікробоб

Короткий боб до підборіддя — варіант для тих, хто цінує точність і елегантність.

Мікробоб. Фото з Instagram

Найкраще пасує прямому волоссю, але легкі хвилі теж будуть мати гармонійний вигляд. Мікробоб створює красивий контраст із об’ємними светрами та пальтами.

Раніше ми писали про те, яку стрижку можна сміливо зробити цієї осені, хоч вона і в стилі 2000-х.

Також ми повідомляли, про яку стрижку усі знову заговорили після виходу знаменитого серіалу.