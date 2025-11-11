Мода 90-х глазами Леонардо Ди Каприо — как он одевался тогда

Молодой Леонардо Ди Каприо. Фото: Rose Hartman/Archive. Getty Images

Почти всем известный 51-летний Леонардо Ди Каприо в 1990-х — это не просто актер, а культурное явление. Он был олицетворением той самой молодой дикой энергии, которую тогда пытались поймать все: режиссеры, фотографы, дизайнеры. Его стиль казался простым, но на самом деле в нем было много продуманности. Сегодня, 11 ноября, в его день рождения мы решили вспомнить о некоторых его культовых образах.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Реклама

Читайте также:

Культовый стиль Леонардо Ди Каприо

На красной дорожке в 90-х Лео часто появлялся в классических костюмах, но всегда с какой-то собственной нотой — мог расстегнуть несколько пуговиц, добавить кожаный ремень с массивной пряжкой или взять пиджак на размер больше. В этом чувствовалась его естественная непринужденность: он не играл роль, а оставался собой.

Лео в костюме. Фото: SGranitz/WireImage.Getty Images

В повседневной жизни его можно было увидеть в свободных джинсах, фланелевых рубашках, бейсболках и толстых свитерах — такой себе легкий образ, который вышел из дома просто за кофе, но выглядит так, будто только что снялся для Calvin Klein. Он любил текстуры — деним, замшу, трикотаж, кожу. Часто комбинировал их, создавая ощущение, что в этом хаосе есть какая-то внутренняя логика.

Актер в стильном свитере. Фото: Ron Davis/Getty Images

Его стиль был зеркалом времени — немного гранж, немного винтаж, немного гламур Голливуда. И в то же время в нем была искренность. Лео не стремился выглядеть идеально, и именно это сделало его идеалом для целого поколения.

Стильный образ актера из 90-х. Фото: Barry King/WireImage.Getty Images

Его образы 90-х сегодня воспринимаются как вдохновение для тех, кто ценит подлинность и харизму больше, чем бренды и тренды.

Ранее мы писали о том, какие вещи понадобятся, чтобы создать образ в стиле 90-х в этом сезоне.

Также мы сообщали о модной модели сапог из нулевых, которую когда-то носила еще Кейт Мосс.