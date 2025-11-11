Мода 90-х глазами Леонардо Ди Каприо — как он одевался тогда

Культовый стиль Леонардо Ди Каприо — как это было в 90-х
Почти всем известный 51-летний Леонардо Ди Каприо в 1990-х — это не просто актер, а культурное явление. Он был олицетворением той самой молодой дикой энергии, которую тогда пытались поймать все: режиссеры, фотографы, дизайнеры. Его стиль казался простым, но на самом деле в нем было много продуманности. Сегодня, 11 ноября, в его день рождения мы решили вспомнить о некоторых его культовых образах.
На красной дорожке в 90-х Лео часто появлялся в классических костюмах, но всегда с какой-то собственной нотой — мог расстегнуть несколько пуговиц, добавить кожаный ремень с массивной пряжкой или взять пиджак на размер больше. В этом чувствовалась его естественная непринужденность: он не играл роль, а оставался собой.
В повседневной жизни его можно было увидеть в свободных джинсах, фланелевых рубашках, бейсболках и толстых свитерах — такой себе легкий образ, который вышел из дома просто за кофе, но выглядит так, будто только что снялся для Calvin Klein. Он любил текстуры — деним, замшу, трикотаж, кожу. Часто комбинировал их, создавая ощущение, что в этом хаосе есть какая-то внутренняя логика.
Его стиль был зеркалом времени — немного гранж, немного винтаж, немного гламур Голливуда. И в то же время в нем была искренность. Лео не стремился выглядеть идеально, и именно это сделало его идеалом для целого поколения.
Его образы 90-х сегодня воспринимаются как вдохновение для тех, кто ценит подлинность и харизму больше, чем бренды и тренды.
