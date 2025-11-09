Обувь под пуховик - стильные и удобные варианты на каждый день — обувь под пуховик

Девушка в пуховике и ботинках. Фото: Freepik

Пуховик — незаменимая верхняя одежда в холодное время года. Он идеально подойдет на каждый день и хочется подобрать обувь под него, чтобы она была так же универсальной. Стилисты отмечают, что есть три модели, которые подойдут к пуховику и будут не только стильными, но и удобными.

С какой обувью носить пуховик

Ботинки

Самой универсальной обувью на холодное время года являются ботинки. Они могут быть разных вариантов: челси, на грубой подошве, со шнуровкой и тому подобное. Для того чтобы образ выглядел гармонично, обувь должна заходить под брюки или подол пуховика. В противном случае, лук может визуально укоротить рост и даже добавить лишних килограммов. При этом даже с укороченными вариантами верхней одежды такая обувь комбинируется гармонично.

Стильный образ с пуховиком и ботинками. Фото: Instagram

Угги

Зиму невозможно представить без угги. К тому же такая обувь идеально сочетается с пуховиком. В этом сезоне на пике популярности будут укороченные модели, так что стилисты советуют обратить внимание именно на них. Однако стоит также учитывать, что угги не очень практичны. Они подойдут только для морозной зимы и низкой влажности.

Образ с угги и пуховиком. Фото: Instagram

Кроссовки

Еще один вариант на зиму — комбинация пуховика и кроссовок. Можно выбрать утепленные варианты, они будут более комфортными. Такие модели подойдут тем, кто ценит спортивный стиль и удобство. Кроссовки уже давно вышли за рамки обуви, предназначенной только для спорта, поэтому их можно надевать как под повседневные образы, так и комбинировать с луками для особых случаев. Классические или вечерние аутфиты с кроссовками имеют необычный, несколько дерзкий и креативный вид.

Образ с пуховиком и кроссовками. Фото: Instagram

Пуховик можно сочетать практически с любой обувью. К нему идеально подойдут как простые ботинки без платформы, так и кроссовки или элегантные сапоги на каблуке. Все зависит от того, какой образ вы хотите создать: простой и удобный или элегантный и утонченный.

