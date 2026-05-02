Главная Стиль Она изменит все: как выглядит самое желанное платье 2026 года

Она изменит все: как выглядит самое желанное платье 2026 года

Дата публикации 2 мая 2026 08:48
Самое модное платье этого лета: как оно выглядит и с чем его носить
Девушка в черном платье. Фото: freepik

Пока мы только ждем настоящее тепло, дизайнеры уже успели перевернуть представление о классике. Маленькое черное платье, которое мы привыкли считать "безопасным" вариантом на любой случай, этим летом окончательно выходит из зоны комфорта.

О платье, которое станет настоящим хитом, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

На мировых подиумах классику изменили до неузнаваемости. Givenchy, Dior и Balenciaga сделали ставку на сложную архитектуру и цепляющие взгляд детали. Это больше не то платье, в котором можно остаться незамеченной в толпе. Наоборот, благодаря усилиям Alaïa, Schiaparelli и Valentino оно стало инструментом для смелых высказываний — с провокационными вырезами и нетипичными силуэтами.

Яка чорна сукня стане справжнім хітом сезону
Alaïa. Фото из Vogue

Кроме этого, дизайнеры предлагают отказаться от привычных сочетаний. Черное мини теперь носят не просто на голые ноги, а поверх брюк. Дополняем все это массивными сандалиями или мюлями и получаем универсальный и стильный комплект.

Як стилізувати сукню у 2026 році
Valentino. Фото из Vogue

На что обратить внимание при выборе платья в 2026 году

Если ищете конкретные модели, присмотритесь к тому, что сейчас делают топовые бренды:

  • Victoria Beckham и Twinset держат марку в вопросах идеального кроя и четких линий.
  • В Answear.LAB стоит искать объемные платья-бабл (bubble), если хочется добавить образу фактурности.
  • Также подойдут кружевные варианты от Bardot или лаконичные мини с бантами от Marella.

В этом году черный цвет летом не будет казаться тривиальным. Но стоит позволить себе немного больше архитектурности и свободы в силуэтах.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
