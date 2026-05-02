Самое модное платье этого лета: как оно выглядит и с чем его носить

Пока мы только ждем настоящее тепло, дизайнеры уже успели перевернуть представление о классике. Маленькое черное платье, которое мы привыкли считать "безопасным" вариантом на любой случай, этим летом окончательно выходит из зоны комфорта.

На мировых подиумах классику изменили до неузнаваемости. Givenchy, Dior и Balenciaga сделали ставку на сложную архитектуру и цепляющие взгляд детали. Это больше не то платье, в котором можно остаться незамеченной в толпе. Наоборот, благодаря усилиям Alaïa, Schiaparelli и Valentino оно стало инструментом для смелых высказываний — с провокационными вырезами и нетипичными силуэтами.

Кроме этого, дизайнеры предлагают отказаться от привычных сочетаний. Черное мини теперь носят не просто на голые ноги, а поверх брюк. Дополняем все это массивными сандалиями или мюлями и получаем универсальный и стильный комплект.

На что обратить внимание при выборе платья в 2026 году

Если ищете конкретные модели, присмотритесь к тому, что сейчас делают топовые бренды:

Victoria Beckham и Twinset держат марку в вопросах идеального кроя и четких линий.

держат марку в вопросах идеального кроя и четких линий. В Answear.LAB стоит искать объемные платья-бабл (bubble), если хочется добавить образу фактурности.

стоит искать объемные платья-бабл (bubble), если хочется добавить образу фактурности. Также подойдут кружевные варианты от Bardot или лаконичные мини с бантами от Marella.

В этом году черный цвет летом не будет казаться тривиальным. Но стоит позволить себе немного больше архитектурности и свободы в силуэтах.

