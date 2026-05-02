Наймодніша сукня цього літа: який вона має вигляд та з чим її носити

Дівчина в чорній сукні. Фото: freepik

Поки ми лише чекаємо на справжнє тепло, дизайнери вже встигли перевернути уявлення про класику. Маленька чорна сукня, яку ми звикли вважати "безпечним" варіантом на будь-який випадок, цього літа остаточно виходить із зони комфорту.

Про сукню, яка стане справжнім хітом, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

На світових подіумах класику змінили до невпізнаваності. Givenchy, Dior та Balenciaga зробили ставку на складну архітектуру та деталі, що чіпляють погляд. Це більше не та сукня, в якій можна залишитися непоміченою у натовпі. Навпаки, завдяки зусиллям Alaïa, Schiaparelli та Valentino вона стала інструментом для сміливих висловлювань — з провокаційними вирізами та нетиповими силуетами.

Alaїа. Фото з Vogue

Окрім цього, дизайнери пропонують відмовитися від звичних поєднань. Чорне міні тепер носять не просто на голі ноги, а поверх штанів. Доповнюємо все це масивними сандалями або мюлями і отримуємо універсальний та стильний комплект.

Valentino. Фото з Vogue

На що звернути увагу при виборі сукні у 2026 році

Якщо шукаєте конкретні моделі, придивіться до того, що зараз роблять топові бренди:

Victoria Beckham та Twinset тримають марку в питаннях ідеального крою та чітких ліній.

тримають марку в питаннях ідеального крою та чітких ліній. У Answear.LAB варто шукати об’ємні сукні-бабл (bubble), якщо хочеться додати образу фактурності.

варто шукати об’ємні сукні-бабл (bubble), якщо хочеться додати образу фактурності. Також підійдуть мереживні варіанти від Bardot або лаконічні міні з бантами від Marella.

Цього року чорний колір влітку не буде здаватися тривіальним. Але варто дозволити собі трохи більше архітектурності та свободи в силуетах.

