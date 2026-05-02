Наймодніша сукня цього літа: який вона має вигляд та з чим її носити

Вона змінить усе: який вигляд має найбажаніша сукня 2026 року
Поки ми лише чекаємо на справжнє тепло, дизайнери вже встигли перевернути уявлення про класику. Маленька чорна сукня, яку ми звикли вважати "безпечним" варіантом на будь-який випадок, цього літа остаточно виходить із зони комфорту.
Про сукню, яка стане справжнім хітом, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.
На світових подіумах класику змінили до невпізнаваності. Givenchy, Dior та Balenciaga зробили ставку на складну архітектуру та деталі, що чіпляють погляд. Це більше не та сукня, в якій можна залишитися непоміченою у натовпі. Навпаки, завдяки зусиллям Alaïa, Schiaparelli та Valentino вона стала інструментом для сміливих висловлювань — з провокаційними вирізами та нетиповими силуетами.
Окрім цього, дизайнери пропонують відмовитися від звичних поєднань. Чорне міні тепер носять не просто на голі ноги, а поверх штанів. Доповнюємо все це масивними сандалями або мюлями і отримуємо універсальний та стильний комплект.
На що звернути увагу при виборі сукні у 2026 році
Якщо шукаєте конкретні моделі, придивіться до того, що зараз роблять топові бренди:
- Victoria Beckham та Twinset тримають марку в питаннях ідеального крою та чітких ліній.
- У Answear.LAB варто шукати об’ємні сукні-бабл (bubble), якщо хочеться додати образу фактурності.
- Також підійдуть мереживні варіанти від Bardot або лаконічні міні з бантами від Marella.
Цього року чорний колір влітку не буде здаватися тривіальним. Але варто дозволити собі трохи більше архітектурності та свободи в силуетах.
