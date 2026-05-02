Головна Стиль Вона змінить усе: який вигляд має найбажаніша сукня 2026 року

Дата публікації: 2 травня 2026 08:48
Наймодніша сукня цього літа: який вона має вигляд та з чим її носити
Дівчина в чорній сукні. Фото: freepik

Поки ми лише чекаємо на справжнє тепло, дизайнери вже встигли перевернути уявлення про класику. Маленька чорна сукня, яку ми звикли вважати "безпечним" варіантом на будь-який випадок, цього літа остаточно виходить із зони комфорту.

Про сукню, яка стане справжнім хітом, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

На світових подіумах класику змінили до невпізнаваності. Givenchy, Dior та Balenciaga зробили ставку на складну архітектуру та деталі, що чіпляють погляд. Це більше не та сукня, в якій можна залишитися непоміченою у натовпі. Навпаки, завдяки зусиллям Alaïa, Schiaparelli та Valentino вона стала інструментом для сміливих висловлювань — з провокаційними вирізами та нетиповими силуетами.

Яка чорна сукня стане справжнім хітом сезону
Alaїа. Фото з Vogue

Окрім цього, дизайнери пропонують відмовитися від звичних поєднань. Чорне міні тепер носять не просто на голі ноги, а поверх штанів. Доповнюємо все це масивними сандалями або мюлями і отримуємо універсальний та стильний комплект.

Як стилізувати сукню у 2026 році
Valentino. Фото з Vogue

На що звернути увагу при виборі сукні у 2026 році

Якщо шукаєте конкретні моделі, придивіться до того, що зараз роблять топові бренди:

  • Victoria Beckham та Twinset тримають марку в питаннях ідеального крою та чітких ліній.
  • У Answear.LAB варто шукати об’ємні сукні-бабл (bubble), якщо хочеться додати образу фактурності.
  • Також підійдуть мереживні варіанти від Bardot або лаконічні міні з бантами від Marella.

Цього року чорний колір влітку не буде здаватися тривіальним. Але варто дозволити собі трохи більше архітектурності та свободи в силуетах.

Раніше ми писали про те, які сумки актуальні цього сезону і на що варто звернути увагу. Вони оригінальні, але впишуться в різні образи.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
