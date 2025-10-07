Видео
Видео

Лучшие духи этого сезона — будут собирать массу комплиментов

Дата публикации 7 октября 2025 13:55
Парфюмы, которые будут собирать комплименты — лучшие ароматы 2025-2026
Парфюмерия. Фото: Pexels

Некоторые ароматы подойдут на любые случаи жизни. Они всегда собирают комплименты и вызывают восхищение. В этом сезоне в трендах будут несколько парфюмов, которые имеют яркий стойкий шлейф и покоряют своей изысканностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие комплиментарные духи 2025-2026

Zadig & Voltaire This is her

Этот аромат обольщает сладким аккордом взбитых сливок, медового каштана и ванили. Особую пикантность дает отдаленная горчинка. Базовые ноты открываются пряно-мускусным шлейфом кашмирского дерева. Завершает все цветочный оттенок и теплый аромат индийского сандала. Этот парфюм удивляет необычным сочетанием нот, из-за чего по-особенному выделяется среди других ароматов.

Чим пахнуть парфуми Zadig & Voltaire This is her
Парфюм Zadig & Voltaire This is her. Фото: Instagram

Guidance 46 Amouage

Этот восточно-древесный аромат завораживает и привлекает. Идеальный выбор для женщин, стремящихся совместить силу с утонченностью. Сладкая сочная груша с ореховым оттенком горького миндаля и фундука, идеально дополняются пряным розовым перцем. Это яркий и шлейфовый аромат, который невозможно забыть.

Initio Parfums Prives Narcotic Delight

Этот парфюм раскрывается чувственной ванилью с горчинкой перца и аккордом коньяка. А сочный и спелый аромат вишни добавляет дерзости. Narcotic Delight — это как взрыв чувств во флаконе. Этот аромат наполнен страстью и магическим притяжением.

Чим пахнуть парфуми Initio Parfums Prives Narcotic Delight
Парфюм Initio Parfums Prives Narcotic Delight. Фото: Instagram

Shalimar Millésime Jasmin Guerlain

Этот аромат подойдет женщинам, которые любят быть в центре внимания. Начальные ноты пикантного бергамота и растительного аккорда, переплетаются с пьянящим цветочным букетом индийского жасмина. Такую мягкость противоречиво дополняет золотой мускус и фирменная ваниль. Это делает композицию загадочной и элегантной.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
