Самая стильная стрижка 2026 года, которую не нужно обновлять каждый месяц

Стрижка. Фото: freepik

Тренд на экстремальную длину возвращается, но на этот раз в другом виде. На смену идеальным срезам пришла так называемая "переросшая стрижка". Это тот случай, когда волосы выглядят расслабленно, но очень стильно.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет об этой прическе подробнее.

Популярная стрижка на длинные волосы в 2026 году

В тренде абсолютная естественность. Забудьте о графических каре или четких ступеньках у лица. В этой прическе пряди плавно переходят одна в другую, создавая тот самый эффект живых волос.

Вот несколько характерных черт этой стрижки:

Кончики волос филируют очень деликатно. Это убирает лишний вес у волос, но сохраняет ощущение густоты.

Должны быть пряди, обрамляющие лицо, делая его черты более нежными.

Идеально ровные волосы здесь не в почете. Лучше всего делать легкие волны.

Почему это удобная стрижка

Самое приятное в таком подходе — экономия времени. Вам не нужно записываться к мастеру каждые три недели, чтобы подровнять концы "миллиметр в миллиметр". Наоборот, чем дольше волосы отрастают, тем лучше выглядят.

Такая стрижка идеально подойдет тем, кто:

Бережет каждый сантиметр. Вы получаете форму и стиль, не теряя длины, которую так долго растили. Не любит сложные укладки. Достаточно высушить волосы естественным путем и добавить каплю текстурирующего спрея. Выбирает практичность. Волосы легко собираются в хвост или пучок, при этом отдельные пряди могут выбиваться, лишь добавляя шарма.

Наконец-то мода позволила нам просто расслабиться и наслаждаться своими волосами, не подстраивая их под жесткие рамки.

