Стрижка, що не потребує укладки: тренд на природну недбалість

Дата публікації: 29 квітня 2026 14:50
Найстильніша стрижка 2026 року, яку не потрібно оновлювати щомісяця
Стрижка. Фото: freepik

Тренд на екстремальну довжину повертається, але цього разу в іншому вигляді. На зміну ідеальним зрізам прийшла так звана "стрижка, що переросла". Це той випадок, коли волосся має розслаблений, але дуже стильний вигляд.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про цю зачіску детальніше.

Популярна стрижка на довге волосся у 2026 році

В тренді абсолютна природність. Забудьте про графічні каре чи чіткі сходинки біля обличчя. У цій зачісці пасма плавно переходять одне в одне, створюючи той самий ефект живого волосся. 

Ось кілька характерних рис цієї стрижки:

  • Кінчики волосся філірують дуже делікатно. Це прибирає зайву вагу у волосся, але зберігає відчуття густини.
  • Мають бути пасма, що обрамляють обличчя, роблячи його риси більш ніжнішими.
  • Ідеально рівне волосся тут не в пошані. Краще за все робити легкі хвилі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому це зручна стрижка

Читайте також:

Найприємніше в такому підході — економія часу. Вам не потрібно записуватися до майстра кожні три тижні, щоб підрівняти кінці "міліметр у міліметр". Навпаки, чим довше волосся відростає, тим кращий має вигляд.

Така стрижка ідеально підійде тим, хто:

  1. Береже кожен сантиметр. Ви отримуєте форму та стиль, не втрачаючи довжини, яку так довго ростили.
  2. Не любить складні укладки. Достатньо висушити волосся природним шляхом і додати краплю текстуруючого спрею.
  3. Обирає практичність. Волосся легко збирається у хвіст або пучок, при цьому окремі пасма можуть вибиватися, лише додаючи шарму.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарешті мода дозволила нам просто розслабитися і насолоджуватися своїм волоссям, не підлаштовуючи його під жорсткі рамки.

Раніше ми писали про те, як повернути об'єм стрижці боб лише одним рухом. Будете мати стильний вигляд.

стрижка волосся стрижка, що омолоджує трендові стрижки
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама

