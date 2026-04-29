Найстильніша стрижка 2026 року, яку не потрібно оновлювати щомісяця

Стрижка. Фото: freepik

Тренд на екстремальну довжину повертається, але цього разу в іншому вигляді. На зміну ідеальним зрізам прийшла так звана "стрижка, що переросла". Це той випадок, коли волосся має розслаблений, але дуже стильний вигляд.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про цю зачіску детальніше.

Популярна стрижка на довге волосся у 2026 році

В тренді абсолютна природність. Забудьте про графічні каре чи чіткі сходинки біля обличчя. У цій зачісці пасма плавно переходять одне в одне, створюючи той самий ефект живого волосся.

Ось кілька характерних рис цієї стрижки:

Кінчики волосся філірують дуже делікатно. Це прибирає зайву вагу у волосся, але зберігає відчуття густини.

Мають бути пасма, що обрамляють обличчя, роблячи його риси більш ніжнішими.

Ідеально рівне волосся тут не в пошані. Краще за все робити легкі хвилі.

Чому це зручна стрижка

Найприємніше в такому підході — економія часу. Вам не потрібно записуватися до майстра кожні три тижні, щоб підрівняти кінці "міліметр у міліметр". Навпаки, чим довше волосся відростає, тим кращий має вигляд.

Така стрижка ідеально підійде тим, хто:

Береже кожен сантиметр. Ви отримуєте форму та стиль, не втрачаючи довжини, яку так довго ростили. Не любить складні укладки. Достатньо висушити волосся природним шляхом і додати краплю текстуруючого спрею. Обирає практичність. Волосся легко збирається у хвіст або пучок, при цьому окремі пасма можуть вибиватися, лише додаючи шарму.

Нарешті мода дозволила нам просто розслабитися і насолоджуватися своїм волоссям, не підлаштовуючи його під жорсткі рамки.

