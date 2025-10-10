Прически, которые старят — ошибки в выборе стрижки после 40 лет

Зрелая женщина с длинными волосами. Фото: freepik.com

Многие женщины после 50 стремятся выглядеть моложе. Но настоящая красота заключается не в погоне за годами, а в поиске своего образа. Правильная стрижка, прическа или цвет волос способны подчеркнуть естественную красоту, скрыть морщины вокруг глаз или на шее и не делать лицо старше.

В Best Life рассказали о том, чего лучше избегать, чтобы не добавлять себе лет.

Стрижки и прически, которые добавляют возраст

Распущенные очень длинные волосы

Длинные волосы всегда выглядят красиво, но уже после 40 они могут добавлять лишние годы. Без правильной формы и стиля такая прическа может сделать вас похожей на "русалку" или просто потерять свежесть образа. Но это не значит, что длинные волосы надо полностью обрезать — просто выберите нужную длину и форму, которая подчеркнет ваше лицо.

Зрелая женщина с длинными волосами. Фото: freepik.com

Хвост или пучок

Раньше хвосты и пучки выглядели легко и стильно. Но с возрастом, когда на шее появляются морщины или второй подбородок, а седина пробивается в цвет, такие прически могут выглядеть неуместно. Лучше делать объемные укладки или легкие прически, которые прикрывают щечки и уши.

Хвост. Фото из Instagram

Косы

Косы — это прекрасно для молодых девушек, но после 40 они могут добавить "лишних" лет. Имеет слишком строгий вид и оттягивает внимание от естественной красоты лица.

Женщина показывает свои косы. Фото: freepik.com

Прямые стрижки с ровной челкой

Каре или любые стрижки с четкими прямыми линиями и прямой челкой выглядят стильно, но не всегда подходят зрелым женщинам. Челка может освежить образ, но если ее не оформить правильно, она легко "старит" лицо.

Каре с рваной челкой. Фото из Instagram

Поэтому после 40 выбирайте стрижку и укладку, которые смягчают контуры лица, скрывают мелкие недостатки и делают образ гармоничным. Цель подчеркнуть естественную красоту и чувствовать себя уверенно.

