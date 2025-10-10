Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Стрижки после 40, которые добавляют лет — что лучше избегать

Стрижки после 40, которые добавляют лет — что лучше избегать

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:01
Прически, которые старят — ошибки в выборе стрижки после 40 лет
Зрелая женщина с длинными волосами. Фото: freepik.com

Многие женщины после 50 стремятся выглядеть моложе. Но настоящая красота заключается не в погоне за годами, а в поиске своего образа. Правильная стрижка, прическа или цвет волос способны подчеркнуть естественную красоту, скрыть морщины вокруг глаз или на шее и не делать лицо старше.

В Best Life рассказали о том, чего лучше избегать, чтобы не добавлять себе лет.

Реклама
Читайте также:

Стрижки и прически, которые добавляют возраст

Распущенные очень длинные волосы

Длинные волосы всегда выглядят красиво, но уже после 40 они могут добавлять лишние годы. Без правильной формы и стиля такая прическа может сделать вас похожей на "русалку" или просто потерять свежесть образа. Но это не значит, что длинные волосы надо полностью обрезать — просто выберите нужную длину и форму, которая подчеркнет ваше лицо.

Довге волосся має красивий вигляд, але не в будь-якому віці
Зрелая женщина с длинными волосами. Фото: freepik.com

Хвост или пучок

Раньше хвосты и пучки выглядели легко и стильно. Но с возрастом, когда на шее появляются морщины или второй подбородок, а седина пробивается в цвет, такие прически могут выглядеть неуместно. Лучше делать объемные укладки или легкие прически, которые прикрывают щечки и уши.

Замість хвоста варто віддати перевагу об'ємним укладкам
Хвост. Фото из Instagram

Косы

Косы — это прекрасно для молодых девушек, но после 40 они могут добавить "лишних" лет. Имеет слишком строгий вид и оттягивает внимание от естественной красоты лица.

Коси не завжди мають вдалий вигляд
Женщина показывает свои косы. Фото: freepik.com

Прямые стрижки с ровной челкой

Каре или любые стрижки с четкими прямыми линиями и прямой челкой выглядят стильно, но не всегда подходят зрелым женщинам. Челка может освежить образ, но если ее не оформить правильно, она легко "старит" лицо.

Якщо робити прямі стрижки, то робіть цікавий чубчик
Каре с рваной челкой. Фото из Instagram

Поэтому после 40 выбирайте стрижку и укладку, которые смягчают контуры лица, скрывают мелкие недостатки и делают образ гармоничным. Цель подчеркнуть естественную красоту и чувствовать себя уверенно.

Ранее мы писали о том, как лучше ухаживать за волосами после 40 лет, чтобы они выглядели гуще.

Также мы сообщали о той самой стрижке из 2000-х, которая освежит любой образ.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации