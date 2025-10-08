Видео
Дата публикации 8 октября 2025 21:45
Как вернуть объем тонким волосам после 40 — подсказки от стилистов
Красивая женщина с ухоженными волосами. Фото: freepik.com

Если вам за 40-45 и вы заметили, что волосы стали тонкими, слабыми и редкими, не стоит отчаиваться. С возрастом структура волос меняется — они становятся тоньше, а активных фолликулов меньше, поэтому густоты становится меньше. Но это не приговор, ведь правильный уход и стрижка могут сделать ваши волосы красивыми и ухоженными.

Об этом пишет Ukr.media.

Что поможет иметь густые и красивые волосы

Уменьшаем длину и придаем форму

Длинные тонкие волосы часто подчеркивают их слабость и отсутствие объема. Лучше сделать стрижку, которая "оживит" волосы. Идеальный вариант — пикси. Она может быть разной длины, с короткой или удлиненной челкой, а укладка не требует много времени. Главное подобрать правильный стайлинг, легкой степени фиксации.

Тонкому волосся чудово підійде стрижка піксі
Пикси. Фото из Instagram

Правильный уход

Шампуни для тонких волос — ваши лучшие друзья. Бальзамы и кондиционеры не стоит наносить на кожу головы, потому что они утяжеляют волосы. Для тонких волос достаточно легких несмываемых средств, которые еще и защищают от горячей укладки.

Окрашивание и цвет

Темные оттенки делают волосы визуально еще тоньше, поэтому лучше их избегать. На коротких стрижках классно смотрится балаяж: затемненные корни с плавным переходом к более светлым кончикам.

Фарбування волосся може зробити його густішим на вигляд
Балаяж. Фото из Instagram

Обычное мелирование на коротких волосах может выглядеть пятнистым, поэтому его лучше делать только во фронтально-теменной зоне.

Визуальная густота

Чтобы волосы выглядели более толстыми, существуют специальные загустители с микроволокнами. Они наносятся на кожу головы и прикорневую часть волос, создают эффект густоты и легко смываются. Для быстрого результата можно пользоваться цветными аэрозольными спреями.

Таким образом, даже тонкие волосы можно сделать живыми, объемными и стильными. Нужно лишь подобрать правильную стрижку, использовать легкие средства для ухода и немного магии в виде визуальных загустителей. И тогда даже после 40 ваши волосы будут иметь ухоженный, современный и здоровый вид.

Ранее мы писали о том, в какие дни волосы лучше не мыть, по народным приметам.

Также мы сообщали о трендовых вариантах окрашивания волос, что будут актуальны не один сезон.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
