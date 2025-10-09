Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Самые популярные стрижки этой осени — это настоящие хиты

Самые популярные стрижки этой осени — это настоящие хиты

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:45
Осенние стрижки 2025 — какие формы волос сейчас в тренде
Девушка со стрижкой каре. Фото: freepik.com

Осень — время новых образов и маленьких экспериментов с собой. Это не только смена гардероба, но и возможность обновить прическу. В этом сезоне стилисты советуют присмотреться к нескольким трендовым стрижкам, которые подчеркивают индивидуальность и легко адаптируются к любому образу жизни.

Об этом пишет Hola.

Реклама
Читайте также:

Осенние стрижки, вернувшиеся в моду

Прямое каре

Эта стрижка универсальна и подходит к любой форме лица и любому стилю одежды. Идеальная длина до подбородка и прямой срез делают образ элегантным, а небольшая текстура добавляет современности.

Пряме каре повертається в моду
Прямое каре. Фото из Instagram

Носить каре можно по-разному: с гладкими прядями, легкими волнами или даже слегка растрепанными.

Короткие стрижки

Пикси, микси и малеты — эти короткие прически сейчас на пике популярности. Они смелые, легкие в укладке и добавляют свежести образу. Подвижные пряди, которые можно немного растрепать для эффекта "легкого беспорядка", выглядят стильно и непринужденно.

Стрижка малет знову підкорює серця
Стрижка маллет. Фото из Instagram

Стрижка "Тринити"

Вдохновленная образом Тринити из "Матрицы", эта прическа больше похожа на произведение искусства. Она футуристична и требует аккуратной укладки: короткие передние пряди и чуть более длинные слои создают четкую минималистичную форму.

Зачіска, яка вимагає акуратної укладки
Стрижка в стиле Тринити. Фото из Instagram

Можно экспериментировать с волнами и хаотичными текстурами, но именно гладкий и продуманный вид делает ее особенно эффектной.

Градуированная стрижка с объемом

Если вы не хотите коротко стричься, обратите внимание на градуированные прически. Они создают естественный объем даже на тонких волосах. Более короткие пряди у лица красиво его обрамляют, а рваный срез основной массы делает волосы живыми и подвижными.

Градуйована стрижка найкращий вигляд має на тонкому волоссі
Градуированная стрижка с объемом. Фото из Instagram

В этом году классика получила современный оттенок — более длинные, плавные линии добавляют легкости и шарма.

Ранее мы писали о том, как можно добавить густоты тонким волосам после 40 лет.

Также мы сообщали, какие трендовые стрижки можно смело рассмотреть женщинам в этом сезоне.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации