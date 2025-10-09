Осенние стрижки 2025 — какие формы волос сейчас в тренде

Девушка со стрижкой каре. Фото: freepik.com

Осень — время новых образов и маленьких экспериментов с собой. Это не только смена гардероба, но и возможность обновить прическу. В этом сезоне стилисты советуют присмотреться к нескольким трендовым стрижкам, которые подчеркивают индивидуальность и легко адаптируются к любому образу жизни.

Осенние стрижки, вернувшиеся в моду

Прямое каре

Эта стрижка универсальна и подходит к любой форме лица и любому стилю одежды. Идеальная длина до подбородка и прямой срез делают образ элегантным, а небольшая текстура добавляет современности.

Прямое каре. Фото из Instagram

Носить каре можно по-разному: с гладкими прядями, легкими волнами или даже слегка растрепанными.

Короткие стрижки

Пикси, микси и малеты — эти короткие прически сейчас на пике популярности. Они смелые, легкие в укладке и добавляют свежести образу. Подвижные пряди, которые можно немного растрепать для эффекта "легкого беспорядка", выглядят стильно и непринужденно.

Стрижка маллет. Фото из Instagram

Стрижка "Тринити"

Вдохновленная образом Тринити из "Матрицы", эта прическа больше похожа на произведение искусства. Она футуристична и требует аккуратной укладки: короткие передние пряди и чуть более длинные слои создают четкую минималистичную форму.

Стрижка в стиле Тринити. Фото из Instagram

Можно экспериментировать с волнами и хаотичными текстурами, но именно гладкий и продуманный вид делает ее особенно эффектной.

Градуированная стрижка с объемом

Если вы не хотите коротко стричься, обратите внимание на градуированные прически. Они создают естественный объем даже на тонких волосах. Более короткие пряди у лица красиво его обрамляют, а рваный срез основной массы делает волосы живыми и подвижными.

Градуированная стрижка с объемом. Фото из Instagram

В этом году классика получила современный оттенок — более длинные, плавные линии добавляют легкости и шарма.

