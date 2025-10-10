Зачіски, що старять — помилки у виборі стрижки після 40 років

Зріла жінка з довгим волоссям. Фото: freepik.com

Багато жінок після 50 прагнуть мати молодший вигляд. Але справжня краса полягає не в гонитві за роками, а у пошуку свого образу. Правильна стрижка, зачіска або колір волосся здатні підкреслити природну красу, приховати зморшки навколо очей чи на шиї і не робити обличчя старшим.

В Best Life розповіли про те, чого краще уникати, щоб не додавати собі років.

Стрижки та зачіски, які додають вік

Розпущене дуже довге волосся

Довге волосся завжди має красивий вигляд, але вже після 40 воно може додавати зайві роки. Без правильної форми та стилю така зачіска може зробити вас схожою на "русалку" або просто втратити свіжість образу. Але це не означає, що довге волосся треба повністю обрізати — просто оберіть потрібну довжину і форму, яка підкреслить ваше обличчя.

Зріла жінка з довгим волоссям. Фото: freepik.com

Хвіст або пучок

Раніше хвости та пучки мали легкий і стильний вигляд. Але з віком, коли на шиї з’являються зморшки або друге підборіддя, а сивина пробивається в колір, такі зачіски можуть мати недоречний вигляд. Краще робити об’ємні укладки або легкі зачіски, які прикривають щічки та вуха.

Хвіст. Фото з Instagram

Коси

Коси — це чудово для молодих дівчат, але після 40 вони можуть додати "зайвих" років. Має надто суворий вигляд і відтягує увагу від природної краси обличчя.

Жінка показує свої коси. Фото: freepik.com

Прямі стрижки з рівним чубчиком

Каре або будь-які стрижки з чіткими прямими лініями та прямим чубчиком мають стильний вигляд, але не завжди підходять зрілим жінкам. Чубчик може освіжити образ, але якщо його не оформити правильно, він легко "старить" обличчя.

Каре з рваним чубчиком. Фото з Instagram

Тому після 40 обирайте стрижку та укладку, які пом’якшують контури обличчя, приховують дрібні недоліки та роблять образ гармонійним. На меті підкреслити природну красу і відчувати себе впевнено.

