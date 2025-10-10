Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Стрижки після 40, які додають років — що краще уникати

Стрижки після 40, які додають років — що краще уникати

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:01
Зачіски, що старять — помилки у виборі стрижки після 40 років
Зріла жінка з довгим волоссям. Фото: freepik.com

Багато жінок після 50 прагнуть мати молодший вигляд. Але справжня краса полягає не в гонитві за роками, а у пошуку свого образу. Правильна стрижка, зачіска або колір волосся здатні підкреслити природну красу, приховати зморшки навколо очей чи на шиї і не робити обличчя старшим.

В Best Life розповіли про те, чого краще уникати, щоб не додавати собі років.

Реклама
Читайте також:

Стрижки та зачіски, які додають вік

Розпущене дуже довге волосся

Довге волосся завжди має красивий вигляд, але вже після 40 воно може додавати зайві роки. Без правильної форми та стилю така зачіска може зробити вас схожою на "русалку" або просто втратити свіжість образу. Але це не означає, що довге волосся треба повністю обрізати — просто оберіть потрібну довжину і форму, яка підкреслить ваше обличчя.

Довге волосся має красивий вигляд, але не в будь-якому віці
Зріла жінка з довгим волоссям. Фото: freepik.com

Хвіст або пучок

Раніше хвости та пучки мали легкий і стильний вигляд. Але з віком, коли на шиї з’являються зморшки або друге підборіддя, а сивина пробивається в колір, такі зачіски можуть мати недоречний вигляд. Краще робити об’ємні укладки або легкі зачіски, які прикривають щічки та вуха.

Замість хвоста варто віддати перевагу об'ємним укладкам
Хвіст. Фото з Instagram

Коси

Коси — це чудово для молодих дівчат, але після 40 вони можуть додати "зайвих" років. Має надто суворий вигляд і відтягує увагу від природної краси обличчя.

Коси не завжди мають вдалий вигляд
Жінка показує свої коси. Фото: freepik.com

Прямі стрижки з рівним чубчиком

Каре або будь-які стрижки з чіткими прямими лініями та прямим чубчиком мають стильний вигляд, але не завжди підходять зрілим жінкам. Чубчик може освіжити образ, але якщо його не оформити правильно, він легко "старить" обличчя.

Якщо робити прямі стрижки, то робіть цікавий чубчик
Каре з рваним чубчиком. Фото з Instagram

Тому після 40 обирайте стрижку та укладку, які пом’якшують контури обличчя, приховують дрібні недоліки та роблять образ гармонійним. На меті підкреслити природну красу і відчувати себе впевнено.

Раніше ми писали про те, як краще доглядати за волоссям після 40 років, щоб воно мало густіший вигляд.

Також ми повідомляли про ту саму стрижку з 2000-х, що освіжить будь-який образ.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації