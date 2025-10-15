Видео
Видео

Теплые, чувственные, магнетические — духи, сводящие с ума

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 19:19
Духи, пробуждающие страсть — наиболее чувственные ароматы
Девушка наносит духи на тело. Фото: freepik.com

Искусство соблазна — это не только игра взглядов или случайное прикосновение. Иногда оно начинается с аромата, который окутывает, будто невидимый шелк. Духи могут сказать о нас больше, чем слова: они способны вызвать воспоминания, пробудить чувства и зажечь искру, которая превращает симпатию в страсть.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Есть особые ароматы — афродизиаки. Их не спутаешь ни с чем: они звучат глубже, чем просто "приятный запах". Это как прикосновение, которое оставляет шлейф желания. И хоть вкусы у всех разные, некоторые ноты действуют магически на каждого — стоит лишь нанести несколько капель на кожу.

Сильнее всего раскрываются такие духи там, где кожа самая теплая — на шее, за ушами или в зоне декольте.

Самые соблазнительные ноты, которые создают особое настроение

Роза

Она — вечный символ страсти, нежности и силы одновременно. Ее аромат может быть легким и романтичным, или же глубоким и томным. В сочетании с древесными или мускусными нотами роза становится настоящей унисекс-классикой, которая одинаково обольщает и женщин, и мужчин.

Унісекс-аромат, що став класикою
Bella Rosa. Фото: make.up

Ваниль

Ваниль — это аромат, который окутывает, будто одеяло. Она одновременно уютная и соблазнительная, напоминает о домашнем комфорте, но обладает особой эротической мягкостью, от которой сложно оторваться.

Том Форд вміє здивувати своїми парфумами
Vanilla Sex от Tom Ford. Фото: brocard

Красные ягоды

Малина, вишня или ежевика звучат ярко и смело. Эти ноты — как первое свидание: немного игривые, немного провокационные. Они добавляют аромату жизни, движения и ощущения, что тебя хотят слушать еще и еще.

Аромат, який хочеться чути на собі постійно
Black Opium Over Red. Фото: brocard

Сандал и пачули

Теплые, насыщенные, с легкой загадкой. Эти древесные ноты остаются на коже долго, создавая ауру уверенности и магнетизма.

Деревні ноти тримаються на тілі найкраще
Fig Extasy. Фото: brocard

Сандал добавляет мягкости, а пачули — глубины, словно легкий шепот, который остается в памяти надолго.

Ранее мы писали о том, какие ноты в духах самые стойкие и будут держаться на теле в течение дня.

Также мы сообщали, какой аромат имеет километровый шлейф, чем и отличается от остальных.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
