Головна Мода та краса Теплі, чуттєві, магнетичні — парфуми, що зводять з розуму

Теплі, чуттєві, магнетичні — парфуми, що зводять з розуму

Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:19
Парфуми, що пробуджують пристрасть — найбільш чуттєві аромати
Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: freepik.com

Мистецтво спокуси — це не лише гра поглядів чи випадковий дотик. Іноді воно починається з аромату, який огортає, ніби невидимий шовк. Парфуми можуть сказати про нас більше, ніж слова: вони здатні викликати спогади, пробудити почуття й запалити іскру, що перетворює симпатію на пристрасть.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Є особливі аромати — афродизіаки. Їх не сплутаєш ні з чим: вони звучать глибше, ніж просто "приємний запах". Це як дотик, який залишає шлейф бажання. І хоч смаки у всіх різні, деякі ноти діють магічно на кожного — варто лише нанести кілька крапель на шкіру.

Найсильніше розкриваються такі парфуми там, де шкіра найтепліша — на шиї, за вухами чи в зоні декольте.

Найзвабливіші ноти, які створюють особливий настрій

Троянда

Вона — вічний символ пристрасті, ніжності й сили водночас. Її аромат може бути легким і романтичним, або ж глибоким і томним. У поєднанні з деревними чи мускусними нотами троянда стає справжньою унісекс-класикою, яка однаково зваблює і жінок, і чоловіків.

Унісекс-аромат, що став класикою
Bella Rosa. Фото: make.up

Ваніль

Ваніль — це аромат, що огортає, ніби ковдра. Вона водночас затишна й спокуслива, нагадує про домашній комфорт, але має особливу еротичну м’якість, від якої складно відірватися.

Том Форд вміє здивувати своїми парфумами
Vanilla Sex від Tom Ford. Фото: brocard

Червоні ягоди

Малина, вишня чи ожина звучать яскраво й сміливо. Ці ноти — як перше побачення: трохи грайливі, трохи провокаційні. Вони додають аромату життя, руху і відчуття, що тебе хочуть слухати ще й ще.

Аромат, який хочеться чути на собі постійно
Black Opium Over Red. Фото: brocard

Сандал і пачулі

Теплі, насичені, з легкою загадкою. Ці деревні ноти залишаються на шкірі довго, створюючи ауру впевненості та магнетизму.

Деревні ноти тримаються на тілі найкраще
Fig Extasy. Фото: brocard

Сандал додає м’якості, а пачулі — глибини, немов легкий шепіт, який лишається у пам’яті надовго.

Раніше ми писали про те, які ноти в парфумах найстійкіші і будуть триматись на тілі протягом дня.

Також ми повідомляли, який аромат має кілометровий шлейф, чим і відрізняється від решти.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
