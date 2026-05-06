Как сделать, чтобы краска на волосах держалась дольше: 5 лайфхаков

Окрашивание волос. Фото: magnific

Сохранить тот самый салонный блеск и сочный цвет волос через две-три недели после окрашивания — задача со звездочкой. Но разочарования можно избежать. Эксперт по уходу за волосами Марина Василенко рассказала, почему вымывается пигмент и как простыми бытовыми привычками продлить жизнь новому цвету.

Об этом расскажет подробнее редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Как правильно ухаживать за окрашенными волосами

Ищем правильный pH

Большинство из нас покупает шампунь по принципу "для объема", "против перхоти" или просто по приятному запаху. Для окрашенных волос это прямая дорога к быстрому вымыванию цвета.

Марина Василенко советует смотреть на уровень кислотности (pH) средства. Наш выбор — это слабокислые шампуни с pH от 4.5 до 5.5. Они мягко закрывают чешуйки волоса, запечатывая краску внутри. Если кутикула плотно закрыта, пигменту просто труднее выйти наружу во время мытья.

Читайте также:

Температурный режим

Горячая вода действует на волосы примерно так же, как на поры кожи — она их раскрывает. Только в случае с волосами открывается кутикула, и из нее моментально вымывается все дорогостоящее окрашивание.

Моем голову исключительно теплой, комфортной водой.

В самом конце, когда уже смыли бальзам, сполосните волосы прохладной водой. Это мгновенно сгладит текстуру, и волосы будут блестеть, как в рекламе, даже без укладки.

Несмываемый уход — ваш главный щит

Обычного кондиционера, который мы смываем через минуту, часто недостаточно. Окрашенным волосам нужен постоянный защитный барьер.

Здесь спасают несмываемые кремы, спреи и легкие бальзамы. Они работают как невидимый "зонтик": удерживают влагу внутри, не дают волосам сохнуть и ломаться, а также мешают внешним факторам разрушать цвет. Бонусом вы получаете послушные пряди, которые гораздо легче расчесывать.

Солнце — враг цвета

Летом мы обычно защищаем кожу SPF-кремом, но напрочь забываем о голове. Ультрафиолет буквально выжигает пигмент, делая даже самый дорогой шатен или рыжий блеклым и "дешевым" на вид. Поэтому если собираетесь на долгую прогулку под солнцем, то не забудьте про шляпу, кепку или нанесите специальный несмываемый спрей с УФ-фильтрами. Это убережет волосы от пересушивания и выгорания.

Плойки

Высокие температуры стайлеров — это самый быстрый способ разрушить красивый цвет, особенно если вы осветляли волосы. Блондинкам Марина Василенко вообще настоятельно рекомендует отложить выпрямитель подальше.

Экстремальный нагрев мгновенно испаряет остатки влаги из пористых волос. Кутикула раскрывается, волосы становятся сухими, ломкими и моментально теряют свой оттенок, превращаясь в желтоватую "солому".

Если без горячей укладки не обойтись:

Уменьшите температуру на приборе до минимума. Никогда не касайтесь прядей плойкой без предварительного нанесения качественной термозащиты.

Здоровые и яркие волосы — это не про дорогие еженедельные процедуры в салоне, а про ежедневную рутину. Несколько изменений в привычках мытья и сушки, правильный pH шампуня и ваш цвет будет радовать насыщенностью в разы дольше.

Ранее мы писали о том, что маска с горчицей для волос может быть полезной, если учитывать некоторые нюансы.

Также мы сообщали, как вернуть волосам густоту, ведь с возрастом они истончаются и ослабевают.