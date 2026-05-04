Как часто нужно стричь волосы: ошибки, которые делают почти все

Каждый раз, когда мы смотрим в зеркало и видим тусклые кончики или отросшие корни, возникает мысль, что пришло время ли стричь волосы. Ведь неважно, густая ли у вас темная грива или тонкие светлые пряди — в уходе нуждаются все.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Когда нужно стричь волосы

Даже если вы лелеете каждый сантиметр и мечтаете о длине до пояса, ножницы — ваш лучший друг.

Для поддержания формы: идеально ходить к мастеру раз в 1,5-2 месяца. Это позволяет прическе всегда выглядеть свежей.

идеально ходить к мастеру раз в 1,5-2 месяца. Это позволяет прическе всегда выглядеть свежей. Для тех, кто отращивает: можно растянуть удовольствие до 3 месяцев. Но если ждать дольше, волосы начнут сечься, ломаться, и в результате придется отрезать значительно больше, чем планировалось.

Как часто нужно обновлять цвет волос

Однотонное окрашивание требует дисциплины. Корни стоит подкрашивать каждые 4-6 недель. Здесь важную роль играет внешняя среда. Солнце оказывает влияние на цвет, а жесткая вода из-под крана добавляет ненужной желтизны или известкового налета.

Со сложными техниками немного легче, но тоже есть свои нюансы:

Мелирование стоит освежать раз в 2,5-3 месяца. Светлые пряди очень чувствительны к солнцу и воде — они быстро становятся сухими и теряют тот самый благородный блеск. Балаяж самый "ленивый" вариант. Можно не появляться в салоне до 4 месяцев. Однако помните, что без домашних масок и тонирования каштановые цвета могут уйти в рыжий, а блонд просто угаснет.

Уход и наращивание волос

Мы часто забываем, что волосы — это ткань, которая изнашивается. Жесткая вода, городская пыль и ультрафиолет действуют как наждачная бумага. Поэтому глубокое увлажнение должно быть в вашем графике каждую неделю.

Отдельный вопрос — наращивание. Здесь эксперименты со сроками опасны. Коррекцию надо делать строго каждые 1,5-2 месяца. Летом ситуация усложняется: соль от моря, песок и солнце могут забивать места крепления и портить текстуру прядей, поэтому они начинают выделяться на фоне ваших родных волос.

Так что не стоит ждать, а лучше прийти на легкую коррекцию вовремя, чем потом спасать сожженные или секущиеся волосы долгими и дорогими процедурами.

