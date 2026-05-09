Главная Стиль Всегда актуальны: варианты маникюра, который незаметно отрастается

Дата публикации 9 мая 2026 19:44
Маникюр, который незаметно отрастает: актуальные варианты дизайна
Маникюр. Фото: magnific

У хорошего маникюра есть один простой маркер — вы о нем не думаете каждый день. Не ловите себя на том, что "надо срочно записаться к мастеру", не разглядываете кутикулу при каждом свете. Он просто имеет аккуратный вид и все.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нескольких проверенных идеях, которые помогут вам забыть о панике из-за отросшего гель-лака.

На какие цвета в маникюре сделать ставку в 2026 году

Самый простой трюк, который работает безотказно — это максимальное приближение цвета покрытия к вашему естественному тону ногтевой пластины.

  • Когда оттенок базы или лака сливается с кожей вокруг ногтя, граница отрастания просто исчезает для посторонних глаз.
  • Если чистый нюд кажется вам слишком простым и банальным, добавьте минималистичный декор. Это может быть тонкая полоска, крошечная точка у кончика (но не у самой кутикулы) или легкий шиммер. Главное — оставить зону у основания ногтя максимально естественной.
Манікюр, який став незмінною класикою
Маникюр в розовом цвете. Фото из Instagram

Ну и френч — классика, которая не подводит. Поскольку основа французского маникюра обычно полупрозрачная или нежно-розовая, ноготь может спокойно отрастать неделями, и никто ничего не заметит.

  • Если классический белый край кажется слишком консервативным, сделайте его цветным. Яркий неон, глубокий синий или даже нежный лавандовый кончик добавят настроения, но сохранят главное преимущество френча — незаметное отрастание у основания.
Френч, що залишається в тренді завжди
Стильный френч. Фото из Instagram

Омбре — еще один отличный способ совместить несколько цветов так, чтобы это даже со временем выглядело опрятно. Главный секрет здесь в правильном распределении цвета.

  • Попросите мастера пустить полупрозрачный, нюдовый или молочный оттенок возле кутикулы, а уже ближе к середине и кончику ногтя выводить насыщенный цвет. Даже если вы выберете яркий или темный оттенок для кончиков, плавный переход у основания гарантирует вам дополнительные 10-14 дней спокойной жизни без коррекции.
Омбре - новий стиль манікюру
Оттенок омбре. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие варианты французского маникюра стоит рассмотреть. Они в тренде этого года.

Также мы сообщали, что сейчас набирает популярности деним в маникюре. Показали, как это выглядит на ногтях.

Кристина Колосова - Редактор
Кристина Колосова
