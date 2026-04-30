Новый тренд маникюра: "джинсовые" ногти в синей палитре

Маникюр в голубом цвете. Фото: magnific

Деним уже давно перестал быть просто тканью для рабочей одежды. Сегодня это скорее символ свободы, который диктует правила не только в гардеробе, но и в бьюти-сфере. Джинсовый маникюр — это идеальный выбор для тех, кто любит расслабленный, но стильный вид.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Люкс" посоветует, как перенести любимый джинсовый стиль на кончики пальцев.

Как сделать трендовый маникюр в 2026 году

Если вам нравится вид только что купленных темно-синих джинсов, этот вариант для вас. Насыщенный темный цвет выглядит дорого и сдержанно. Такой маникюр особенно выигрышно подчеркивает форму ногтей, делая пальцы визуально длиннее и изящнее.

Для тех, кто предпочитает более мягкие образы, идеально подойдет сочетание синего с молочным оттенком. Это создает иллюзию джинсов, которые немного выгорели под солнцем.

Как это делается: на синюю основу в центр ногтя наносится капля молочного цвета и аккуратно растушевывается спонжем.

Результат: получается очень нежный переход (эффект ауры), который выглядит очень современно.

Еще один вариант цвета — это настоящий хамелеон. В нем смешались спокойный серый, приглушенный голубой и едва заметная "пристальная" нотка. Он напоминает любимую винтажную пару джинсов, которую носили годами. Здесь можно поэкспериментировать с финишем:

Глянец придаст ногтям чистоты и зеркального блеска. Матовый топ создаст иллюзию настоящей ткани, делая маникюр тактильно приятным и более уютным.

Джинсовый маникюр — это не просто покраска ногтей, это возможность добавить образу немного бунтарства или, наоборот, спокойной уверенности.

