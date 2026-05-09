Манікюр, який непомітно відростає: актуальні варіанти дизайну

Завжди актуальні: варіанти манікюру, що непомітно відростає
У хорошого манікюру є один простий маркер — ви про нього не думаєте щодня. Не ловите себе на тому, що "треба терміново записатись до майстра", не роздивляєтеся кутикулу при кожному світлі. Він просто має акуратний вигляд і все.
Редакція Новини.LIVE розповість про кілька перевірених ідей, які допоможуть вам забути про паніку через відрослий гель-лак.
На які кольори в манікюрі зробити ставку у 2026
Найпростіший трюк, який працює безвідмовно — це максимальне наближення кольору покриття до вашого природного тону нігтьової пластини.
- Коли відтінок бази чи лаку зливається зі шкірою навколо нігтя, межа відростання просто зникає для сторонніх очей.
- Якщо чистий нюд здається вам занадто простим і банальним, додайте мінімалістичний декор. Це може бути тонка смужка, крихітна крапка біля кінчика (але не біля самої кутикули) або легкий шимер. Головне — залишити зону біля основи нігтя максимально природною.
Ну і френч — класика, яка не підводить. Оскільки основа французького манікюру зазвичай напівпрозора або ніжно-рожева, ніготь може спокійно відростати тижнями, і ніхто нічого не помітить.
- Якщо класичний білий край здається занадто консервативним, зробіть його кольоровим. Яскравий неон, глибокий синій чи навіть ніжний лавандовий кінчик додадуть настрою, але збережуть головну перевагу френча — непомітне відростання біля основи.
Омбре — ще один чудовий спосіб поєднати кілька кольорів так, щоб це навіть з часом мало охайний вигляд. Головний секрет тут у правильному розподілі кольору.
- Попросіть майстра пустити напівпрозорий, нюдовий або молочний відтінок біля кутикули, а вже ближче до середини та кінчика нігтя виводити насичений колір. Навіть якщо ви оберете яскравий чи темний відтінок для кінчиків, плавний перехід біля основи гарантує вам додаткові 10-14 днів спокійного життя без корекції.
Раніше ми писали про те, які варіанти французького манікюру варто розглянути. Вони в тренді цього року.
Також ми повідомляли, що зараз набирає популярності денім в манікюрі. Показали, який це вигляд має на нігтях.