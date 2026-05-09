Манікюр, який непомітно відростає: актуальні варіанти дизайну

Манікюр. Фото: magnific

У хорошого манікюру є один простий маркер — ви про нього не думаєте щодня. Не ловите себе на тому, що "треба терміново записатись до майстра", не роздивляєтеся кутикулу при кожному світлі. Він просто має акуратний вигляд і все.

Редакція Новини.LIVE розповість про кілька перевірених ідей, які допоможуть вам забути про паніку через відрослий гель-лак.

На які кольори в манікюрі зробити ставку у 2026

Найпростіший трюк, який працює безвідмовно — це максимальне наближення кольору покриття до вашого природного тону нігтьової пластини.

Коли відтінок бази чи лаку зливається зі шкірою навколо нігтя, межа відростання просто зникає для сторонніх очей.

Якщо чистий нюд здається вам занадто простим і банальним, додайте мінімалістичний декор. Це може бути тонка смужка, крихітна крапка біля кінчика (але не біля самої кутикули) або легкий шимер. Головне — залишити зону біля основи нігтя максимально природною.

Рожевий манікюр. Фото з Instagram

Ну і френч — класика, яка не підводить. Оскільки основа французького манікюру зазвичай напівпрозора або ніжно-рожева, ніготь може спокійно відростати тижнями, і ніхто нічого не помітить.

Якщо класичний білий край здається занадто консервативним, зробіть його кольоровим. Яскравий неон, глибокий синій чи навіть ніжний лавандовий кінчик додадуть настрою, але збережуть головну перевагу френча — непомітне відростання біля основи.

Стильний френч. Фото з Instagram

Омбре — ще один чудовий спосіб поєднати кілька кольорів так, щоб це навіть з часом мало охайний вигляд. Головний секрет тут у правильному розподілі кольору.

Читайте також:

Попросіть майстра пустити напівпрозорий, нюдовий або молочний відтінок біля кутикули, а вже ближче до середини та кінчика нігтя виводити насичений колір. Навіть якщо ви оберете яскравий чи темний відтінок для кінчиків, плавний перехід біля основи гарантує вам додаткові 10-14 днів спокійного життя без корекції.

Віддтінок омбре. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які варіанти французького манікюру варто розглянути. Вони в тренді цього року.

Також ми повідомляли, що зараз набирає популярності денім в манікюрі. Показали, який це вигляд має на нігтях.