Эволюция французского маникюра: 3 идеи, которые покоряют соцсети

Дата публикации 2 мая 2026 15:41
3 креативных дизайна маникюра: ваш любимый френч в новом формате
Французский маникюр. Фото: magnific

Если вы до сих пор считаете, что французский маникюр больше для офиса, то весна 2026 года заставит вас передумать. Классический белый кончик на бежевом фоне, конечно, остается в арсенале, но сейчас он лишь полотно для экспериментов. В моду входит другой френч.

Новини.LIVE со ссылкой на "Радіо Люкс" расскажет, как обновить свой маникюр этой весной, чтобы он выглядел дорого и необычно.

Французский маникюр, который стоит попробовать в 2026 году

Этот дизайн настоящая находка для тех, кто любит изящные детали. Представьте себе узоры на старинном сервизе или изысканную роспись по фарфору.

  • Какой это имеет вид: основа остается спокойной (молочной или полупрозрачной), а на нескольких ногтях делается идеальный белый френч.
  • Тонкие синие цветы и стебли, разбросанные по ногтевой пластине. Такой контраст белого, молочного и глубокого синего добавляет образу легкости и аристократизма.
Френч, який не залишиться поза увагою
Френч с цветками. Фото из Instagram

Если весенние пастельные цвета — это не ваше, попробуйте игру на контрастах. Черный френч будет намного эффектнее классического, особенно если добавить к нему металлический блеск.

  • На светлом молочном фоне рисуют четкую черную линию улыбки.
  • Чтобы маникюр не выглядел слишком строго, его украшают серебристыми точками. Более крупные горошинки в центре и совсем мелкие возле кутикулы создают объемный эффект, напоминающий звездное небо или капли металла.
Класичний френч у новому вигляді
Френч с горошком. Фото из Instagram

Для тех, кто не может определиться с одним цветом, существует вариант "все и сразу", но с чувством меры. Это творческий хаос, который выглядит очень целостно.

Читайте также:
  • Нюдовый лак, который служит нейтральным фоном.
  • Тонкой кистью от центра ногтя выводятся белые спирали, создающие динамичный рисунок.
  • Вместо белого края ногтя используется желтый цвет. Это придает маникюру весеннего настроения и свежести.

Вы можете миксовать текстуры, добавлять рисунки на один или все ногти, главное — чтобы результат подчеркивал ваше настроение, а не просто копировал картинку из соцсетей.

Кристина Колосова - Редактор
Кристина Колосова
