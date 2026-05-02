3 креативных дизайна маникюра: ваш любимый френч в новом формате

Французский маникюр.

Если вы до сих пор считаете, что французский маникюр больше для офиса, то весна 2026 года заставит вас передумать. Классический белый кончик на бежевом фоне, конечно, остается в арсенале, но сейчас он лишь полотно для экспериментов. В моду входит другой френч.

Французский маникюр, который стоит попробовать в 2026 году

Этот дизайн настоящая находка для тех, кто любит изящные детали. Представьте себе узоры на старинном сервизе или изысканную роспись по фарфору.

Какой это имеет вид: основа остается спокойной (молочной или полупрозрачной), а на нескольких ногтях делается идеальный белый френч.

Тонкие синие цветы и стебли, разбросанные по ногтевой пластине. Такой контраст белого, молочного и глубокого синего добавляет образу легкости и аристократизма.

Френч с цветками. Фото из Instagram

Если весенние пастельные цвета — это не ваше, попробуйте игру на контрастах. Черный френч будет намного эффектнее классического, особенно если добавить к нему металлический блеск.

На светлом молочном фоне рисуют четкую черную линию улыбки.

Чтобы маникюр не выглядел слишком строго, его украшают серебристыми точками. Более крупные горошинки в центре и совсем мелкие возле кутикулы создают объемный эффект, напоминающий звездное небо или капли металла.

Френч с горошком. Фото из Instagram

Для тех, кто не может определиться с одним цветом, существует вариант "все и сразу", но с чувством меры. Это творческий хаос, который выглядит очень целостно.

Нюдовый лак, который служит нейтральным фоном.

Тонкой кистью от центра ногтя выводятся белые спирали, создающие динамичный рисунок.

Вместо белого края ногтя используется желтый цвет. Это придает маникюру весеннего настроения и свежести.

Вы можете миксовать текстуры, добавлять рисунки на один или все ногти, главное — чтобы результат подчеркивал ваше настроение, а не просто копировал картинку из соцсетей.

