Какие стрижки подойдут женщинам после 50 — пример мировых знаменитостей

Женщинам после 50 идут эти стрижки — лучшие варианты от звезд
Стрижка может не просто сделать образ более стильным, но и скрыть лишние годы. В частности существует несколько вариантов причесок, которые стоит попробовать женщинам после 50. Они будут омолаживать и придадут изысканности. Мировые знаменитости доказывают это на собственных примерах.
Об этом пишет Vogue.
Лучшие варианты стрижек для женщин 50+
Небрежные волны
Эффект undone или небрежных волн — это легкая стрижка, создающая впечатление, будто вы только что проснулись. Такую прическу обожает 56-летняя Кейт Бланшетт. Волнистые и слегка взъерошенные волосы добавляют актрисе игривости и легкости.
Длинные волосы с челкой
А вот 57-летняя Джулия Робертс выбрала стильную стрижку в стиле 70-х — длинные волосы и челка. Такая прическа придает образу легкости и молодости. Особенно удачным этот вариант будет для густых или немного волнистых волос.
Каскад с боковым пробором
Для элегантных и роскошных дам отлично подойдет стрижка каскад. Пряди до подбородка добавят легкости и визуально сузят черты лица. Особенно эффектно будет смотреться на темных волосах, например, как у Сальмы Хайек.
Миди-боб
Для стильного образа женщинам после 50 подойдет длина чуть выше плеч — миди-боб омолодит и придаст изысканности. Такую стрижку обожает Джулианна Мур, ведь она выглядит стильно и удачно скрывает возраст.
Бикси
Сочетание боба и пикси — универсальный тренд, который добавляет объема. Его обожают многие звезды, в частности, Шарлиз Терон. Такая прическа станет универсальной и подойдет решительным и смелым дамам.
Пикси
Эта стрижка станет идеальным вариантом для женщин после 50. Такую прическу легко укладывать, к тому же она отлично смотрится в разной длине. Пикси обожает Хэлли Берри, ведь эта стрижка удачно скрывает возраст и молодит.
Эти варианты причесок подойдут тем, кто хочет выглядеть не просто стильно, но и молодо. Они подойдут под разные образы и будут легкими в уходе.
Напомним, ранее мы писали о том, какая стрижка из 2000-х вернулась в моду. Она станет изюминкой образа.
Также мы рассказывали о том, какие цвета волос модные этой осенью. В тренды возвращается натуральность.
Читайте Новини.LIVE!