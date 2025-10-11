Какие стрижки подойдут женщинам после 50 — пример мировых знаменитостей

Стильная стрижка актрисы Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Стрижка может не просто сделать образ более стильным, но и скрыть лишние годы. В частности существует несколько вариантов причесок, которые стоит попробовать женщинам после 50. Они будут омолаживать и придадут изысканности. Мировые знаменитости доказывают это на собственных примерах.

Об этом пишет Vogue.

Лучшие варианты стрижек для женщин 50+

Небрежные волны

Эффект undone или небрежных волн — это легкая стрижка, создающая впечатление, будто вы только что проснулись. Такую прическу обожает 56-летняя Кейт Бланшетт. Волнистые и слегка взъерошенные волосы добавляют актрисе игривости и легкости.

Стрижка Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Длинные волосы с челкой

А вот 57-летняя Джулия Робертс выбрала стильную стрижку в стиле 70-х — длинные волосы и челка. Такая прическа придает образу легкости и молодости. Особенно удачным этот вариант будет для густых или немного волнистых волос.

Стильная стрижка Джулии Робертс. Фото: Instagram

Каскад с боковым пробором

Для элегантных и роскошных дам отлично подойдет стрижка каскад. Пряди до подбородка добавят легкости и визуально сузят черты лица. Особенно эффектно будет смотреться на темных волосах, например, как у Сальмы Хайек.

Стильная стрижка Сальмы Хайек. Фото: Instagram

Миди-боб

Для стильного образа женщинам после 50 подойдет длина чуть выше плеч — миди-боб омолодит и придаст изысканности. Такую стрижку обожает Джулианна Мур, ведь она выглядит стильно и удачно скрывает возраст.

Стильная стрижка Джулианны Мур. Фото: Instagram

Бикси

Сочетание боба и пикси — универсальный тренд, который добавляет объема. Его обожают многие звезды, в частности, Шарлиз Терон. Такая прическа станет универсальной и подойдет решительным и смелым дамам.

Стильная стрижка Шарлиз Терон. Фото: Instagram

Пикси

Эта стрижка станет идеальным вариантом для женщин после 50. Такую прическу легко укладывать, к тому же она отлично смотрится в разной длине. Пикси обожает Хэлли Берри, ведь эта стрижка удачно скрывает возраст и молодит.

Стильная стрижка Хэлли Берри. Фото: Instagram

Эти варианты причесок подойдут тем, кто хочет выглядеть не просто стильно, но и молодо. Они подойдут под разные образы и будут легкими в уходе.

