Україна
Женщинам после 50 идут эти стрижки — лучшие варианты от звезд

Женщинам после 50 идут эти стрижки — лучшие варианты от звезд

Дата публикации 11 октября 2025 16:01
Какие стрижки подойдут женщинам после 50 — пример мировых знаменитостей
Стильная стрижка актрисы Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Стрижка может не просто сделать образ более стильным, но и скрыть лишние годы. В частности существует несколько вариантов причесок, которые стоит попробовать женщинам после 50. Они будут омолаживать и придадут изысканности. Мировые знаменитости доказывают это на собственных примерах.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Лучшие варианты стрижек для женщин 50+

Небрежные волны

Эффект undone или небрежных волн — это легкая стрижка, создающая впечатление, будто вы только что проснулись. Такую прическу обожает 56-летняя Кейт Бланшетт. Волнистые и слегка взъерошенные волосы добавляют актрисе игривости и легкости.

Які стрижки підійдуть жінкам після 50
Стрижка Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Длинные волосы с челкой

А вот 57-летняя Джулия Робертс выбрала стильную стрижку в стиле 70-х — длинные волосы и челка. Такая прическа придает образу легкости и молодости. Особенно удачным этот вариант будет для густых или немного волнистых волос.

Які стрижки підійдуть жінкам після 50
Стильная стрижка Джулии Робертс. Фото: Instagram

Каскад с боковым пробором

Для элегантных и роскошных дам отлично подойдет стрижка каскад. Пряди до подбородка добавят легкости и визуально сузят черты лица. Особенно эффектно будет смотреться на темных волосах, например, как у Сальмы Хайек.

Які стрижки підійдуть жінкам після 50
Стильная стрижка Сальмы Хайек. Фото: Instagram

Миди-боб

Для стильного образа женщинам после 50 подойдет длина чуть выше плеч — миди-боб омолодит и придаст изысканности. Такую стрижку обожает Джулианна Мур, ведь она выглядит стильно и удачно скрывает возраст.

Які стрижки підійдуть жінкам після 50
Стильная стрижка Джулианны Мур. Фото: Instagram

Бикси

Сочетание боба и пикси — универсальный тренд, который добавляет объема. Его обожают многие звезды, в частности, Шарлиз Терон. Такая прическа станет универсальной и подойдет решительным и смелым дамам.

Які стрижки підійдуть жінкам після 50
Стильная стрижка Шарлиз Терон. Фото: Instagram

Пикси

Эта стрижка станет идеальным вариантом для женщин после 50. Такую прическу легко укладывать, к тому же она отлично смотрится в разной длине. Пикси обожает Хэлли Берри, ведь эта стрижка удачно скрывает возраст и молодит.

Які стрижки підійдуть жінкам після 50
Стильная стрижка Хэлли Берри. Фото: Instagram

Эти варианты причесок подойдут тем, кто хочет выглядеть не просто стильно, но и молодо. Они подойдут под разные образы и будут легкими в уходе.

Напомним, ранее мы писали о том, какая стрижка из 2000-х вернулась в моду. Она станет изюминкой образа.

Также мы рассказывали о том, какие цвета волос модные этой осенью. В тренды возвращается натуральность.

