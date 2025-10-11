Які стрижки підійдуть жінкам після 50 — приклад світових знаменитостей

Стильна стрижка акторки Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Стрижка може не просто зробити образ стильнішим, а й приховати зайві роки. Зокрема, існує декілька варіантів зачісок, які варто спробувати жінкам після 50. Вони будуть омолоджувати та додадуть вишуканості. Світові знаменитості доводять це на власних прикладах.

Найкращі варіанти стрижок для жінок 50+

Недбалі хвилі

Ефект undone або ж недбалих хвиль — це легка стрижка, що створює враження, ніби ви щойно прокинулися. Таку зачіску обожнює 56-річна Кейт Бланшетт. Хвилясте та злегка скуйовджене волосся додає акторці грайливості та легкості.

Стрижка Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Довге волосся з чубчиком

А от 57-річна Джулія Робертс обрала стильну стрижку у стилі 70-х — довге волосся та чубчик. Така зачіска додає образу легкості та молодості. Особливо вдалим цей варіант буде для густого чи трохи хвилястого волосся.

Стильна стрижка Джулії Робертс. Фото: Instagram

Каскад із боковим проділом

Для елегантних та розкішних дам чудово підійде стрижка каскад. Пасма до підборіддя додадуть легкості та візуально звузять риси обличчя. Особливо ефектний вигляд буде на темному волоссі, наприклад, як у Сальми Гаєк.

Стильна стрижка Сальми Гаєк. Фото: Instagram

Міді-боб

Для стильного образу жінкам після 50 підійде довжина трохи вище плечей — міді-боб омолодить та додасть вишуканості. Таку стрижку обожнює Джуліанна Мур, адже вона має стильний вигляд та вдало приховує вік.

Стильна стрижка Джуліанни Мур. Фото: Instagram

Біксі

Поєднання боба й піксі — універсальний тренд, який додає об'єму. Його обожнюють багато зірок, зокрема, Шарліз Терон. Така зачіска стане універсальною й підійде рішучим та сміливим дамам.

Стильна стрижка Шарліз Терон. Фото: Instagram

Піксі

Ця стрижка стане ідеальним варіантом для жінок після 50. Таку зачіску легко вкладати, до того ж вона має чудовий вигляд у різній довжині. Піксі обожнює Геллі Беррі, адже ця стрижка вдало приховує вік й молодить.

Стильна стрижка Геллі Беррі. Фото: Instagram

Ці варіанти зачісок підійдуть тим, хто хоче мати не просто стильний, а й молодий вигляд. Вони пасуватимуть під різні образи та будуть легкими у догляді.

