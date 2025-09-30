Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модные цвета волос осени-2025, которые освежат любой образ

Модные цвета волос осени-2025, которые освежат любой образ

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:55
Трендовые цвета волос осени-2025 — оттенки, которые подходят всем
Окрашивание волос. Фото: freepik.com

В этом сезоне профессионалы выбирают оттенки, которые выглядят естественно, дорого и немного даже сказочно. Среди лидеров — нежный кашемировый блонд, яркий медный, теплый мокко и холодный скандинавский пепельный.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

В какой цвет покрасить волосы осенью

Кашемировый блонд

Бежево-медовые нотки с легкими карамельными бликами делают волосы живыми, но не блестящими, добавляя глубину и элегантность. Кстати, попросите стилиста сделать деликатные babylights возле лица и не забывайте обновлять тонирование каждые 6 недель, чтобы избежать желтизны.

Блонд, що завжди буде мати дорогий вигляд
Кашемировый блонд. Фото из Instagram

Подходит светлой коже с холодным подтоном и прекрасно подчеркивает зеленые, голубые и карие глаза.

Имбирный пряник

Насыщенный медный — современная версия классической меди. Здесь есть оттенки корицы, янтаря и солнечного апельсина, создающие эффект теплого мерцающего пламени.

Відтінки волосся, що підходять характерним жінкам
Медный цвет. Фото из Instagram

Выбирайте полуперманентную краску с рыже-оранжевыми нотками, корни можно сделать чуть темнее для глубины. Идеально для брюнеток с теплой кожей, которые хотят попробовать рыжий без чрезмерной яркости.

Мокко мусс

Теплый шоколад с карамельными бликами — многогранный, роскошный и естественный цвет, который создает "аппетитный" эффект. Основа должна быть нейтральная, а переливы делайте техникой air-touch или foliage — так цвет будет выглядеть максимально натурально.

Шоколадні відтінки волосся мають завжди натуральний вигляд
Шоколадный оттенок волос. Фото из Instagram

Подходит почти всем, особенно оливковой или теплой коже.

Скандинавский блонд

Пепельно-платиновый — холодный, почти ледовый оттенок с осветленными прядями у лица. Сохраняет свежесть и элегантность.

Скандинавський блонд додасть свіжості обличчю
Скандинавский блонд. Фото из Instagram

Советуем выбрать светлую базу из нескольких тонов и добавьте глоссирование с бежевым пигментом, чтобы избежать желтизны. Идеален для опытных блондинок с холодным или нейтральным тоном кожи.

Кола вишня

Темно-каштановый с красным оттенком — глубокий, загадочный и роскошный. Блики вишни на свету делают волосы живыми и блестящими.

Колір волосся, що робить волосся розкішним на вигляд
Темно-каштановые волосы с красным оттенком. Фото из Instagram

Базу делайте насыщенной черной, а вишневые пряди добавляйте для глянцевого эффекта. Прекрасно подходит для теплой кожи и темных глаз, добавляет объема.

Ранее мы писали о том, какие новые тренды среди стрижек предлагают стилисты.

Также мы сообщали, какой оттенок в одежде в этом сезоне в тренде.

мода тренды волосы стиль цвет
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации