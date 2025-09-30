Трендовые цвета волос осени-2025 — оттенки, которые подходят всем

Окрашивание волос. Фото: freepik.com

В этом сезоне профессионалы выбирают оттенки, которые выглядят естественно, дорого и немного даже сказочно. Среди лидеров — нежный кашемировый блонд, яркий медный, теплый мокко и холодный скандинавский пепельный.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

В какой цвет покрасить волосы осенью

Кашемировый блонд

Бежево-медовые нотки с легкими карамельными бликами делают волосы живыми, но не блестящими, добавляя глубину и элегантность. Кстати, попросите стилиста сделать деликатные babylights возле лица и не забывайте обновлять тонирование каждые 6 недель, чтобы избежать желтизны.

Кашемировый блонд. Фото из Instagram

Подходит светлой коже с холодным подтоном и прекрасно подчеркивает зеленые, голубые и карие глаза.

Имбирный пряник

Насыщенный медный — современная версия классической меди. Здесь есть оттенки корицы, янтаря и солнечного апельсина, создающие эффект теплого мерцающего пламени.

Медный цвет. Фото из Instagram

Выбирайте полуперманентную краску с рыже-оранжевыми нотками, корни можно сделать чуть темнее для глубины. Идеально для брюнеток с теплой кожей, которые хотят попробовать рыжий без чрезмерной яркости.

Мокко мусс

Теплый шоколад с карамельными бликами — многогранный, роскошный и естественный цвет, который создает "аппетитный" эффект. Основа должна быть нейтральная, а переливы делайте техникой air-touch или foliage — так цвет будет выглядеть максимально натурально.

Шоколадный оттенок волос. Фото из Instagram

Подходит почти всем, особенно оливковой или теплой коже.

Скандинавский блонд

Пепельно-платиновый — холодный, почти ледовый оттенок с осветленными прядями у лица. Сохраняет свежесть и элегантность.

Скандинавский блонд. Фото из Instagram

Советуем выбрать светлую базу из нескольких тонов и добавьте глоссирование с бежевым пигментом, чтобы избежать желтизны. Идеален для опытных блондинок с холодным или нейтральным тоном кожи.

Кола вишня

Темно-каштановый с красным оттенком — глубокий, загадочный и роскошный. Блики вишни на свету делают волосы живыми и блестящими.

Темно-каштановые волосы с красным оттенком. Фото из Instagram

Базу делайте насыщенной черной, а вишневые пряди добавляйте для глянцевого эффекта. Прекрасно подходит для теплой кожи и темных глаз, добавляет объема.

Ранее мы писали о том, какие новые тренды среди стрижек предлагают стилисты.

Также мы сообщали, какой оттенок в одежде в этом сезоне в тренде.